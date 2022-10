Félix Viscarret (Bajo las estrellas, Vientos de la Habana) lleva al cine la novela Desde las sombras, de Juan José Millas, con el sugerente título de No mires a los ojos y un gran reparto encabezado por Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, Susana Abaitua y Juan Diego Botto. La película, que cuenta con la participación de RTVE, inaugura este sábado el Festival de Valladolid, donde hemos hablado con Félix, Paco y Leonor.

“Siempre me ha gustado mucho su mundo, ese humor con el que mezcla la realidad, lo cotidiano y lo surrealista -asegura Viscarret-. Él ve como, en realidad, cada pequeño acto de nuestra vida, tiene esa otra lectura desde el otro lado del espejo. Por ejemplo, yo veo rota la pantalla de tu móvil y Millas diría que, de algún modo, la información que transmitas se va rompiendo, hasta que quien te escucha en el otro lado entendería una cosa muy diferente”.

“También me gusta mucho -añade el realizador-, que Millán ve en cada pequeño acontecimiento cotidiano la puerta a algo insólito, algo que en el fondo nos permite entender nuestra realidad, como seres humanos, de una forma más profunda. Entender nuestras neuras, nuestras obsesiones, nuestras preocupaciones…”

“En el caso de No mires a los ojos también está ese deseo de pertenecer a una familia o a un núcleo -añade el realizador-. Pero también nuestro deseo de desaparecer del mundo, de olvidarnos de todo. En el fondo, Millás te ayuda a entender mejor como somos como personas, a través de dar ese paso y adentrarte al otro lado del espejo”.

'No mires a los ojos', estreno 4 de noviembre

Fotograma de 'No mires a los ojos'

“Es esa necesidad que todos sentimos de desaparecer o de cambiar de vida -apostilla Paco-. Millán, que es un visionario y un loco genial, también plantea esa realidad del multiverso. Está aquí, aunque sea sin ciencia ficción. Porque en nuestras vidas hay muchas realidades que conviven y en esta película se habla de eso, de cómo de detrás de una pared hay otra realidad que no tiene nada que ver con la tuya. Convives con gente de la que igual no sabes nada y esta película lo que hace es romper esos espejos de Alicia y meterte en diferentes realidades”.

RTVE.es estrena el primer teaser de 'No mires a los ojos', un drama de suspense de Félix Viscarret

“Damián -nos explica Paco León-, es un tipo normal y lo que hace es completamente inesperado. Es una persona muy particular, pero, a la vez, podríamos ser cualquiera que quisiéramos quitarnos en medio. Como yo, que anteayer echaba de menos el confinamiento. En su caso, decide autoconfinarse en un armario y liarla parda”.

No mires a los ojos cuenta la historia de Damián (Paco León, que es despedido de la empresa en la que ha trabajado 20 años. Su violenta reacción le lleva a esconderse en un armario que acaba en casa de Lucía (Leonor Watling) y Fede (Àlex Brendemühl), una pareja de su misma edad que vive con su hija adolescente, María. Esa misma noche un impulso inesperado lleva a Damián a quedarse con la familia para convertirse en una misteriosa presencia que observará y se moverá desde la sombra .

¿Qué pasaría si cortásemos nuestros lazos?

Félix Viscarret va un poco más allá, especulando sobre: “¿Qué pasaría si cortásemos todos nuestros lazos? ¿Si deseásemos tanto otra vida, que encontrásemos la fórmula de hacernos invisibles e introducirnos dentro de esa otra casa, de esa otra familia? ¿Nos echarían de menos? ¿Cuánto tardarían en darse cuenta de que hemos desaparecido?”

“A veces -continúa el director-, vemos una ventana iluminada y pensamos en cómo será la familia que vive allí. Pues Millás va un paso más allá y dice: “No solo vas a saber lo que pasa allí dentro, sino que lo vas a vivir", porque te mete dentro de ese núcleo familiar”.

Por si eso fuera poco, el protagonista tiene ensoñaciones en las que comparte sus deseos y frustraciones con el presentador de un reality show (Juan Diego Botto) e incluso con Iñaki Gabilondo (que se interpreta a sí mismo).

“Ese juego con la realidad y los sueños -asegura Viscarret-, era parte del reto que nos estimulaba para hacer la película. Y va mucho con el universo de Millás porque… ¿Qué parte de lo que nos está contando una persona es real? También mostramos parte del futuro del personaje e intentamos comprender sus mecanismos mentales. Y una historia donde se mezclan la realidad y esos mecanismos mentales, era un reto apasionante y muy divertido. Yo le decía a Millás que era una cosa muy propia de Charlie Kauffman (Being John Malkovich, Adaptation) y el me confesó que también era muy fan suyo. No podía ser de otra forma”.