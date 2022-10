Se prepara una serie de animación del mítico cómic 'Brian the Brain', de Miguel Ángel Martin

Miguel Ángel Martin (León, 1960) es uno de los grandes del cómic europeo, aunque su éxito no se haya librado de la polémica por obras como Psycopathia sexualis (1995) que fue secuestrada en Italia. Su personaje estrella, Brian the Brain marcó a toda una generación y ahora salta a la animación con el proyecto de una serie de Tomás Peña (Bliss Pictures), que ha recibido el premio Spanish Screenings Animate en el Weird Market celebrado en Valencia.

Tomás nos comenta por qué ha querido adaptar este mítico cómic: “Cuando quiero crear algo busco qué cosas me conmovían cuando era un adolescente e intento darles vida. Miguel Ángel Martin siempre me ha inspirado mucho y cuando montamos el estudio, enseguida pensamos en Brian. Y ahora estamos en fase de buscar socios para el desarrollo”.

Publicado entre 1990 y 2014, Brian the Brain cuenta la historia de un niño con el cerebro a flor de piel y poderes telepáticos y telequinésicos, lo que no le evitaba ser acosado por sus compañeros de colegio.

Según nos cuenta Tomás, el creador está entusiasmado con la serie: “Miguel Ángel se ha mostrado muy receptivo y muy agradecido. Y nos ha dado mucha libertad, incluso para cambiar la estética del cómic original. Hicimos pruebas en 3 D, en 2D con muchos más colores… pero al final nos dimos cuenta de que nada superaba la fuerza de ese estilo tan sintético. Y por eso hemos sido muy fieles al original”.

"Los cómics de MIguel Ángel siguen siendo futuristas"

“Yo soy un gran fan de su trabajo -añade Tomás- y lo cierto es que han pasado más de 30 años y sus cómics siguen siendo futuristas gracias a ese estilo tan limpio. Eso es lo que más me gusta de Brian, que es atemporal. Y lo que me gustaría es que la gente que vea la serie sienta la misma sensación de asombro que yo sentí cuando leí los tebeos originales, a los 14 años”.

“Lo que sí hemos hecho -añade- es dar más peso a algunos personajes secundarios que pasaban de una manera muy fugaz por la historia. Y yo creo que van a sorprender a los fans de Miguel Ángel”.

En cuanto al formato de la serie, Tomás nos comenta que: “La idea es hacer una serie de seis capítulos de once minutos, que tendría tres temporadas. Aunque también podríamos armar un largometraje con estas historias cortas. El formato de serie nos parece muy interesante para el público actual, porque al ser episodios cortitos, de 11 minutos los puedes consumir en cualquier sitio”.

30 años después, sorprende que los argumentos de Brian the Brain también siguen siendo muy actuales. “Si, en la serie hablamos de cosas como el bullying -nos explica Tomás-. Lo que más me gusta es que Brian es un personaje al que la vida le da hostias desde que es un niño y nunca pierde su inocencia nisu optimismo. Es una cosa con la que yo personalmente me identifico. Es un personaje que podía ser el típico perdedor, porque tiene muy mala suerte en la vida y en el amor, su madre muere muy pronto… pero a pesar de todas las desgracias nunca pierde el optimismo, nunca se hunde. Y eso me encanta”.

Brian the Brain también tenía algo hipnótico, que Tomás quiere mantener. “Creo que eso es otra de las cosas por las que Brian nunca pasará de moda. Esa cosa hipnótica que tiene también la hemos intentado conseguir en nuestros dos cortometrajes: Muerte, murciélago (Carlos Saiz) y Naive Mischief In Oak Paso (Marc Torices), que creo que también son bastante hipnóticos y magnéticos. Pienso que nuestra especialidad es crear imágenes que atrapen a la gente”.

Por cierto, que esta no es la primera vez que el universo de Miguel Ángel Martin llega a las pantallas. “A mi me gustaría -confiesa Tomás-, adaptar a la animación Snuff 2000, de la que Borja Crespo ya hizo un cortometraje con actores en 2002, que estaba genial. Pero con la tecnología actual y lo que he aprendido como realizado, creo que podríamos hacer algo alucinante. Me encantaría seguir colaborando con Miguel Ángel en proyectos como este”.

“También nos gustaría adaptar otros grandes cómics contemporáneos -concluye-. De hecho, ahora trabajamos con Marc Torices en la adaptación de su personaje Cornelius the dog a una película. El cómic es una fuente inagotable de inspiración”