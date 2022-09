La aparición del COVID-19 ha supuesto un surgimiento de nuevas reflexiones sobre las interacciones sociales y los lugares que se habitan. La exposición ‘Ciudad Adentro [en la Galaxia Rural]’, organizada en CentroCentro, en el Ayuntamiento de Madrid, parte del escenario pospandémico para explorar las relaciones entre ideas y personas, espacios y tiempos y adentrarse en la experiencia de la ciudad.

La muestra tiene como base las obras de tres teóricos y artistas, entre los que se encuentran el filósofo Javier Echeverría, el músico Llorenç Barber y la escritora Noni Benegas, que exploran sobre la urbe en relación con sus obras y extraen varios conceptos.

Entre otros temas, la exhibición se pregunta qué significa la ciudad y qué supone vivir en ella mediante las reflexiones de cada uno. "Los tres comparten una misma idea liberadora: la ciudad puede ser cárcel, pero también es liberación", señala el comisario Tono Martínez. "Para Llorenç es una liberación colectiva entre todos, para Noni es individualmente desde el punto de vista de la creación, y para Javier significa un desafío de buscar romper con la jerarquía, reivindicar los espacios y tiempos pequeños", añade.

En vinculación con su trabajo profesional lanzan un total de 12 ideas con reflexiones, que han sido trasladadas a imágenes por 12 ilustradores. Entre esas explicaciones se encuentran conceptos como bienestar, juego, tecno-nomadismo, infodemia, disfrute y creación, inspiración y éxtasis, sororidad, contra-pedagogía, etc.

Además, para ahondar en la teoría hay un documental con entrevistas a los tres profesionales, realizado por el videoartista y músico experimental Javier Álvarez, al que se puede acceder también a través de YouTube.

Diferentes conceptos para explorar la ciudad

El recorrido empieza con la escritora argentina Noni Benegas y sus poemas visuales, realizados con los ojos cerrados. "Cuando dejo la máquina de escribir y empiezo con el ordenador, hay una pérdida de la producción de la mano, y entonces cierro los ojos y pinto con acuarela y carbonilla", explica Benegas. "Al abrir los ojos pongo un título según la fuerza que siento que imprimí", añade.

Foto de la muestra 'Ciudad adentro' Xaime Fandiño

Aparte se pueden apreciar ilustraciones que representan conceptos como "sororidad y cambio de sistema" o "ellas tienen la palabra". Este último elude a la antología homónima que escribió la autora, con la que visibiliza el papel marginado de la mujer en el canon literario.

“Quien no juega, no vive“

En la sección de Javier Echeverría se pueden encontrar otras concepciones, como por ejemplo "el juego". "Le encanta esa idea de que quien no juega, no vive", destaca Tono Martínez.

'Telépolis, Cosmopolitas domésticos', concepto de Javier Echeverría José Domingo

También se adentra en otros conceptos como "telépolis", una metáfora sobre un tipo de ciudad "distribuida". "No es concebida como una unidad, sino que tiene múltiples barrios, y es multilingüe, no hay ninguna lengua que no se hable o se practique", explica Echeverría.

La muestra se considera un poco "difícil", ya que exhibe una formalización de ideas y pensamientos, que es "complicado" de llevar a cabo en exposición, apunta el comisario Tono Martínez.