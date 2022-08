Muere el director y actor teatral Joan Ollé a los 66 años

El director y actor teatral catalán Joan Ollé ha muerto repentinamente a la edad de 66 años a causa de un infarto, según ha informado este martes la familia del creador.

Joan Ollé i Freixas, nacido en Barcelona en 1955, fue miembro del equipo de dirección artística del Teatre Lliure los años 2003 y 2004 y dirigió el Festival Internacional de Teatre de Sitges desde 1992 hasta 2001.

Una carrera profesional que acabó afectada por las denuncias de acoso

El dramaturgo se inició como director de escena con los montajes de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos y Nocturn per acordió, dos espectáculos a partir de textos de Joan Salvat-Papasseit de la compañía Dagoll Dagom.

A finales de los 70 dirigió obras como No hablaré en clase y Quan la ràdio parlava de Franco. Más tarde, en los años 80, fue director de varios montajes, entre los que se encuentran Els Pledejaires, Crímenes y locuras del traidor Lope de Aguirre, Un any sense estiu y Antígona, de Salvador Espriu.

En los 90 dirigió montajes como Rossiniana, L'hora dels adéus, de Narcís Comadira, Así que pasen cinco años, y De poble en poble, con el que recibió el Premi Ciutat de Barcelona 1996.

Tras el cambio de siglo dirigió otras obras como Víctor o els nens al poder, Fedra, Crònica, de Ramon Muntaner, La plaça del Diamant o la versión teatral de Soldados de Salamina, de Javier Cercas.

También trabajo en televisión, donde junto al periodista Joan Barril llevó a cabo L'illa del tresor, con el que consiguió en 2005 el Premi Nacional de Televisió y tuvo posteriormente una versión teatral.

Fue profesor del Institut del Teatre hasta 2021, año en el que se vio obligado a abandonar la docencia tras la polémica que levantó la publicación en prensa de varias denuncias de alumnos y exalumnos de esta institución por acoso y abuso de poder. El dramaturgo se desvinculó de esta institución y aseguró haber sido objeto de un "linchamiento injustificado".