En Egipto están conmocionados por el asesinato machista de dos jóvenes que rechazaron propuestas de matrimonio. La violencia contra las mujeres en el país se ha duplicado en el último año. Abogados y supervivientes aseguran que muchas mujeres buscan ayuda, pero no siempre la reciben.

Mohammed Adel era condenado a muerte después de matar a Nayera Ashraf. La apuñaló hasta en 19 ocasiones a las puertas de su universidad. Tenía 21 años y había rechazado casarse con él. Las mujeres celebraban la sentencia.

"Tenía una orden de alejamiento" dice el abogado de la familia, que critica que no sirven para nada. El condenado llevaba un año acosándola.

Salma Bahgat, de 20 años, también fue apuñalada. Supuestamente por un compañero de clase al que había rechazado. El juicio empezará en septiembre.

"No siento nada. Estoy muerta como ella" dice la madre de Shaima. Era presentadora de televisión hasta que su marido la mató. Este caso ha generado una ola de protestas en Egipto.

La presión sobre las mujeres sigue muy presente

Aunque la presión sobre las mujeres que denuncian sigue muy presente. Mary denunció hasta en cuatro ocasiones a su marido, que cumple una pena de un año de cárcel

"No estoy preocupada por mí. Me preocupan mis hijas y mis hermanas" cuenta Mary. Es miembro de la minoría cristiana copta. No puede pedir el divorcio y la legislación no la protege.

A través de las redes sociales, muchas mujeres egipcias piden leyes más duras. Y denuncian los asesinatos. Un estudio de la Fundación Edraak para el Desarrollo y la Igualdad asegura que el año pasado registraron más de 800 crímenes de violencia contra mujeres y niñas en Egipto, el doble que en el año 2020.