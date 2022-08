En redes sociales se está difundiendo un vídeo que muestra una fuerte explosión. Algunos usuarios han atribuido esta grabación a Beirut justo cuando se cumple el segundo aniversario de la detonación que tuvo lugar en el puerto de la capital del Líbano el 4 de agosto de 2020 y que se cobró la vida de más de 200 personas. Es falso. Las imágenes corresponden a una explosión en la estación de ferrocarril Ramsés de El Cairo en 2019.

“Imágenes durísimas de la explosión de Beirut” leemos en el mensaje de Telegram que acompaña a la grabación, que tiene más de 600 visualizaciones. El vídeo, de un minuto de duración, recoge el contenido filmado por una cámara de vigilancia. En él se muestra el momento en que se produce una fuerte explosión cerca de unas escaleras y cómo la gente corre tras lo ocurrido. También se puede ver como el fuego alcanza a varias personas que intentan escapar del lugar. En la parte superior de la grabación vemos un código de tiempo que muestra la hora exacta del incidente: las 09:25 de la mañana. El mismo canal de Telegram publica dos minutos antes otro vídeo donde se hace referencia de manera textual a la “Explosión en Beirut 2020”.

Tras realizar una búsqueda inversa, comprobamos que el vídeo no corresponde a la capital del Líbano, Beirut. Son imágenes de la explosión que tuvo lugar el 27 de febrero de 2019 en la estación de ferrocarriles Ramsés en El Cairo (30.062814409420714, 31.245845058763386) tras el “choque de una locomotora contra un tope del final de vía” por exceso de velocidad. Como ya te contamos en RTVE.es el accidente provocó la muerte de 20 personas y otras 40 resultaron heridas. Hemos comparado las imágenes con fotografías del lugar para comprobar que coinciden varios elementos como la gran cristalera que se puede ver al fondo del vídeo. En esta otra grabación del mismo accidente publicado por ‘Noticel México’ también observamos que el mobiliario verde (min 0:05) y el cartel que se ve de espaldas (min 0:03) son iguales que los del vídeo que se difunde ahora por Telegram.

Varios medios de comunicación se hicieron eco del suceso. El diario angloparlante ‘Arab News’ compartió en su perfil de Twitter el vídeo de la explosión y publicó en un hilo varias imágenes que muestran los momentos posteriores al accidente junto a los destrozos provocados en la estación. El canal de televisión estadounidense ‘ABC News’ también retransmitió el vídeo en uno de sus informativos dónde contaba lo ocurrido.

“At least 20 people were killed and dozens more injured when a train smashed into a steel barrier, erupting into a ball of flames at Ramses station in central #Cairo on Wednesdayhttps://t.co/ZEMNk9BPIC pic.twitter.com/jprwKKAMnW“