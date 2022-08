El Gobierno de Estados Unidos ha declarado este jueves una emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono que vive el país, en el que ya se han registrado miles de contagios aunque, de momento, ninguna muerte.

"Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel", ha explicado este jueves el secretario de Salud de EE.UU., Xavier Becerra, en una llamada con periodistas.

La declaración permitirá a las agencias nacionales acceder a fondos de emergencia y facilitará la gestión de vacunas y tratamientos para la enfermedad.

También impulsará las labores de concienciación e información que, según las autoridades, son esenciales para contener los contagios, que avanzan con rapidez en el país.

"Animamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y que se responsabilicen para ayudarnos a hacer frente a este virus", ha añadido el secretario de Salud.

“In light of evolving circumstances on the ground, I am declaring a public health emergency on #monkeypox. We are prepared to take our response to the next level in addressing this virus. We urge every American to take monkeypox seriously.“