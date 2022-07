Aprovada la llei de la ciència de les illes

El Parlament ha aprovat avui la llei de la ciència amb un ampli consens. Hi han votat a favor els partits que donen suport al Govern i també PP, Ciutadans i el PI, encara que no a tots els punts. Preveu que el 2030 la inversió en recerca arribi al 2% del pressupost i la creació d'un institut de recerca de les Balears amb la finalitat de captar i retenir talent.

Míriam Sansó és investigadora principal de l' Idisba i dirigeix un grup de recerca sobre càncer de mama. No és un cas únic, però l'objectiu de la nova llei és que sigui tan habitual que una dona dirigeixi una investigació com que ho faci un home. "Estic liderant un grup de recerca, però a 43 anys. Els homes hi arriben abans". El sostre de vidre sol anar acompanyat de la maternitat perquè obliga les científiques a aturar mentre els seus companys poden continuar ampliant el currículum . "A les carreres de ciències biosanitàries, les dones són majoria, al doctorat, també, però quan arribem a investigadors principals i ja a direccions i gerències, les dones estan clarament infrarepresentades", diu Sansó.

Incorporar la perspectiva de gènere



El patró es repeteix a les carreres de lletres, les alumnes són majoria, però la proporció es va capgirant a mesura que puja l'escalafó de la carrera acadèmica. Tanmateix, la discriminació no es troba només en qui dirigeix les investigacions sinó també en l'objectiu de la recerca. Per exemple, en literatura invisibilitzar les creacions de les dones o en recerca biomèdica no contemplar les especificitats femenines com podria ser la bioquímica o fisiologia de la menstruació.