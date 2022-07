La emblemática mariposa monarca migratoria (Danaus plexippus plexippus) ha entrado este jueves en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Según ha anunciado la IUCN, su población total se ha reducido entre un 22% y un 72% durante la pasada década debido a la deforestación y al uso de pesticidas letales para la planta donde la mariposa suele poner sus larvas, el algodoncillo. Los frecuentes incendios en California y el cambio climático, por ejemplo, son otras de las causas de su merma.

“BREAKING NEWS: Migratory monarch butterfly now Endangered, all surviving sturgeon species are now at risk of extinction. Today’s IUCN Red List update: https://t.co/0BDqjBw1Hn pic.twitter.com/r4XtIizo6Z“