L'encariment de la vida torna a quedar reflectit a l'IPC del mes de maig. Segons les darreres xifres de l'INE s'eleva al 10'2 %. La inflació continua disparada i ja supera la barrera psicològica de les dues xifres. Des de l'any 1985 no es registrava una inflació tan elevada.

Per intentar arribar a final de mes alguns clients s'han vist obligats a comprar manco . "Ara miram dues vegades el preu abans de comprar", "Hi ha alguns productes que ja no consumim perquè els preus estan pels niguls". És el que ens han explicat alguns clients avui al mercat. Els botiguers del mercat Pere Garau de Palma ho estan notant, especialment a la caixa.

Els economistes no són gens optimistes

“Fa mesos que s'està aplicant la bonificació de la benzina i els preus continuen marcant màxims“

Mentrestant, els economistes no preveuen una baixada a curt termini. No són gaire optimistes tot i que l'executiu central va aprovar fa uns dies un paquet de mesures extraordinàries. El Govern calcula que amb aquesta fórmula es podria reduir la inflació 3 punts i mig, però el resultat encara no és visible.

L'economista Pau A. Monserrat es demana si aquestes mesures aconseguiran reduir la inflació. Diu que no ho té gens clar perquè "fa mesos que s'està aplicant la bonificació de la benzina i els preus continuen marcant màxims". Per aquest motiu afirma que "no sembla que les mesures de l'executiu tenguin efecte de moment".