Durant els mesos de juliol i agost arribaran a les illes una trentena d'inspectors de treball que fan feina a altres comunitats autònomes. Catorze es desplaçaran a Mallorca, vuit, a Eivissa, sis, a Menorca i dos, a Formentera. La previsió és que facin 1.200 actuacions aquest estiu. Enguany se centraran, sobretot, en el frau en les hores extra o el descans entre jornades. Des de l'any 2019 és obligatori que les empreses duguin el registre horari dels treballadors.



Segons els sindicats, la restauració i l'hoteleria són els sectors en què reben més queixes dels treballadors. Asseguren que el problema de les hores extres no pagades o pagades fora de nòmina amb doblers negres és habitual i admeten que, a causa de la falta de personal, enguany podria haver augmentat.



Deu punts més de jornades parcials en dones que en homes



Un altre dels aspectes a què posaran atenció els inspectors en la campanya contra la precarietat laboral són les jornades parcials no desitjades pels treballadors. Això és quan els contractes no són per una jornada sencera i, per tant, tant el sou com les prestacions socials són més baixes. És un qüestió que afecta sobretot les dones. La taxa de parcialitat és del 8,4% en els hores i del 17% entre les dones.