Pamplona se viste de blanco y rojo

Queda una semana para que comiencen los Sanfermines, las fiestas más populares a nivel nacional e internacional, y prácticamente todas las tiendas de Pamplona lucen sus escaparates en blanco y rojo. Ropa, pañuelico, faja y otros complementos en estos dos colores reinan en los establecimientos.

Así que resulta inevitable después de dos años sin fiestas no renovar la indumentaria sanferminera. Por la ilusión de estrenar la ropa blanca y complementos o porque ya no quede bien.

“La pandemia me ha cambiado el cuerpo“

Este año las tiendas de ropa se han adelanto y han lanzado antes la campaña de San Fermín. "Otros años empezábamos a vender a mitades de junio, pero por la alta demanda hemos sacado la ropa a comienzos de mes", cuenta Inma García, de la tienda 'Donde siempre'. Coincide con la tienda del Casco Antiguo 'Eh! toro', donde a finales de mayo ya comenzaron a recibir pedidos. "De media hacemos 15 pañuelos bordados al día", confirma Daniela Rojas, dependienta de la tienda especializada en indumentaria sanferminera.



Origen de la tradición blanquirroja



Hoy en día resulta extraño ver del 6 al 14 de julio a personas no vestidas con pantalón y camiseta blanca y pañuelo y faja roja. Lo que hoy parece imprescindible no lo era tanto en los años 30, cuando se cree que comenzó esta tradición que no se popularizó hasta los años 60.

Se habla de varias teorías del origen de esta vestimenta. La que más pesa entre la sociedad es la que apunta a la Peña La Veleta, fundada en 1931, donde un grupo de amigos trabajadores, la mayoría de la clase obrera y republicanos, tuvieron la idea de vestirse de blanco y rojo para diferenciarse del resto de las peñas.