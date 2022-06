Pedro González estuvo tres años sin poder abrazar a su nieta. De vez en cuando se cruzaba con la niña, que vivía a solo una calle de distancia, pero no le dejaban ni siquiera acercarse a ella. La expareja de su hijo y su familia le prohibieron cualquier contacto tras la ruptura. Han pasado casi dos décadas desde entonces y su nieta ya es mayor de edad, pero la lucha continúa. Ahora, batalla por y junto a otros abuelos porque, dice, se cuentan por miles los apartados injustamente de los niños.

El secretario de la asociación Abuelos Separados de sus Nietos describe la situación por la que pasan muchas personas mayores apartadas sin motivo de menores como "un verdadero calvario". Los abuelos se enfrentan a desde chantajes que utilizan a los niños hasta un duelo y un dolor tan inmenso que pueden llegar a sumirlos en una depresión.

La relación entre los abuelos y sus nietos está protegida por la ley, concretamente por el Código Civil, pero, pese a ese derecho y al sufrimiento que a muchos les supone no tener contacto con los pequeños, pocos se atreven a recurrir a la Justicia. Según González, posiblemente se debe a los lentos procesos judiciales que, aunque no son exactamente de los más largos -llegan a los dos años-, sí lo son demasiado para algunos mayores. "A veces cuando les dan la razón ya están muertos", lamenta.

Cuando los menores son "monedas de cambio"

Son muchos los motivos por los que a los abuelos pueden impedirles ver a sus nietos como las disputas familiares por herencias o el fallecimiento del hijo y la negativa del cónyuge a continuar con el contacto. Sin embargo, la mayoría de los casos están relacionados con la separación de los progenitores y es común que utilicen a los menores como "monedas de cambio".

Tras la ruptura, la pareja del hijo de González condicionó las visitas a su nieta a una ayuda económica. Llegó a pedirles a él y a su esposa hasta 2.500 euros mensuales si no querían tener "ningún problema" y para ver a la pequeña cuando les diese la gana. "Entonces mi mujer dijo que no estaba dispuesta a comprar a su nieta", narra, y tuvieron que acudir a los tribunales.

El uso de los menores por motivos económicos o "para hacer daño" a la familia no es algo infrecuente en la experiencia de los abuelos que acuden a la asociación. Rocío (nombre ficticio) es una de las afectadas por este motivo. Su relación con su hija lleva algún tiempo sin ser buena, pero desde hace medio año le ha prohibido ver a su nieta. La razón, dice a RTVE.es, es haberse negado a regalarle a la madre de la menor un coche.

“Me dice que la niña ya no tiene abuela“

“Le presté uno de mis dos coches, pero le pedí que me lo devolviese cuando vi que pasó mucho tiempo”, y entonces su hija le dijo que no volvería a ver a la pequeña. No puede contactar con ella de ninguna forma: ha bloqueado incluso su teléfono. “Mi hija ya no tiene madre y la niña ya no tiene abuela, eso es lo que me dice”, lamenta.

La nieta de Rocío tiene todavía dos años y por eso espera que, “cuando sea grande”, pueda reencontrarse con ella, pero teme estar perdiéndose momentos vitales del desarrollo de la pequeña. Por eso alguna vez se ha acercado a su guardería para verla aunque solo fuese al salir del centro. También sigue comprándole detalles, algo de ropa y algún juguete y los hace llegar a través de otra persona. Desconoce cuando volverá a abrazarla. De momento, solo una pregunta le martillea la cabeza: "¿Qué he hecho yo para merecer esto?". Sus nietas son el amor de su vida, asegura.