A partir d'ara i durant tot el mes de juny, les sales d'estudi de la Universitat de les Illes Balears tancaran a les tres de l'horabaixa per estalviar en la factura de l'electricitat. Una mesura que va decidir la mateixa universitat fa uns mesos i que arriba en plena època d'exàmens per als universitaris.

Segons ha informat la UIB, els alumnes només podran utilitzar la biblioteca de l'edifici Gaspar Melcior de Jovellanos que romandrà oberta fins a les vuit i mitja de l'horabaixa. Durant el cap de setmana estaran obertes les sales d'estudi de l'edifici Antoni Maria Alcover perquè és l'edifici energèticament més eficient.

“��Vols saber quins espais romanen oberts en cada moment per a l'estudi? Hem habilitat 683 places al campus durant els horabaixes del període d’exàmens! Consulta'n els horaris �� https://t.co/49VB6kCV3t ��‍♀️També hi trobaràs la informació de #SaRiera i de les #SeusUIB ! pic.twitter.com/pr5IxEZiZX “

Els alumnes, molt crítics amb la decisió

Segons els estudiants, no els hi compensa fer servir les biblioteques del campus per cinc hores i sostenen que perden temps d'estudi. A més, coincideixen que el tancament no arriba en un bon moment perquè aquesta setmana comencen les proves finals del quadrimestre a moltes facultats.

“"No ens compensa pujar a la universitat si les biblioteques no estan obertes tot el dia"“

Aquestes sales són un espai d'estudi que s'omplen cada mes de juny i que la sala que queda oberta no hi cabran tots els universitaris. Molts d'ells diuen que no es concentren igual a casa perquè tenen més distraccions i no hi ha tant silenci com a les biblioteques. Per ells, estudiar a la universitat significa posar en comú coneixements amb els altres companys de classe.

“"Es podrien habilitar altres llocs per estudiar o baixar l'aire condicionat, però no tancar perquè ens perjudica molt no tenir on estudiar els exàmens"“

La majoria d'alumnes han estat molt crítics amb aquesta mesura perquè asseguren que tenen dret a poder fer servir totes les instal·lacions i asseguren que durant el mes de maig que hi havia selectivitat no es varen tancar les biblioteques ni tampoc s'apagà l'aire. Molts ja cerquen alternatives per poder estudiar a altres llocs. També creuen que l'administració podria haver plantejat altres alternatives diferents i no perjudicar directament el temps d'estudi dels alumnes.