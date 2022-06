La titular del juzgado de instrucción nº 15 de Madrid ha citado para el próximo 15 de junio al representante legal de la aerolínea Plus Ultra en calidad de investigada (término que sustituye al de imputada) en la causa sobre las presuntas irregularidades en la concesión de 53 millones de euros a la compañía en ayudas públicas.

En una providencia fechada el pasado 25 de mayo adelantada por el diario Vozpopuli que ha confirmado RTVE, la jueza Esperanza Collazos ha fijado el 15 de junio a las 10:00 horas para tomar declaración como imputada a la aerolínea, atendiendo la solicitud de Vox, que figura en la causa como acusación popular, junto al PP y Manos Limpias.

Fuentes jurídicas han confirmado que la magistrada ha acordado interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación.

Los peritos insisten en que era una empresa con visos de insolvencia

La juez ha considerado pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.

Los peritos de las partes ratificaron sus informes previos difiriendo sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación, insistieron en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los expertos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.

Al estar citada en calidad de investigada, la compañía podrá elegir si responde a todas las acusaciones y al juez o solo a su defensa; también podrá acogerse a su derecho a no declarar.

La aerolínea ha asegurado a través de un comunicado tras conocerse la decisión de la juez de imputar a la compañía, que el 15 de junio prestará declaración en el juzgado y ha asegurado estar "satisfecha" por la posibilidad de exponer su postura, con el "pleno convencimiento que tiene de la legalidad de la ayuda y de poder demostrar, una vez más que cumplía con todos los requisitos para acceder a los préstamos de la SEPI".

Plus Ultra expresa además su deseo de que "este sea un paso más hacia la necesaria finalización de un procedimiento que se ha convertido en muy mediático por razones puramente políticas". También asegura que el juzgado ha sido "favorable a la no necesidad de que se aporten en el procedimiento los informes que está presentando Plus Ultra Líneas Aéreas a la SEPI", como solicitaba VOX como parte demandante.