'Live is life', los "Goonies gallegos" de Dani de la Torre

Tras casi dos años de retraso por la pandemia, Dani de la Torre (El desconocido, La sombra de la Ley) estrena en cines Live is life, una comedia inspirada en el cine de los 80, concretamente en Los Goonies, que se basa en una historia original de Albert Espinosa (Los espabilados, Pulseras Rojas), y con la que el director vuelve a la gran pantalla tras el éxito de las dos temporadas de la serie La Unidad. Se estrena en cines este 3 de junio.

Según nos confiesa el director, la película es un homenaje al cine que le marcó de niño: "Es el viaje de una pandilla de chavales en los años 80, en Galicia. Quizá su último viaje como adolescentes y el primero como adultos. Tiene muchas similitudes con Los Goonies, Cuenta conmigo, Verano azul, El club de los cinco... con un montón de películas que vi en los 80 en el cine y con mis amigos. Películas de las que es imposible escaparse porque ya forman parte de nuestra cultura sentimental y visual".

En cuanto a lo que vio en el guion de Albert, Dani confiesa que: "Vi la oportunidad de poder hacer unos Goonies, que es algo con lo que siempre había soñado. Echo mucho de menos la clase media en el cine, porque creo que se ha perdido. Esas historias que no pretendían ganar en Cannes ni hacer 200 millones de dólares en taquilla. Que solo pretendían que pasaras un buen rato con tu familia o tus colegas en los cines Y que aflorasen los sentimientos a flor de piel. Porque parece que ahora no se puede contar nada sentimental, porque te zurran en todas partes".

"Creo -asegura Dani- que los chavales de ahora no tienen esos referentes que nosotros teníamos. Solamente tienen superhéroes y películas indies. Y a veces ni eso. Solo el tiktok y las redes sociales que fagocitan absolutamente todo. De hecho, uno de los niños actores me confesó que no iba al cine porque no le gustaba ninguna película, porque eran muy largas y se aburría. Por eso pienso que también hay que construir cosas que a ellos les puedan interesar, porque demandan un tipo de cine que se acerque a ellos, como se acercó el cine de los 80 a nosotros".

La película está ambientada en el verano de 1985. Como cada año, Rodri deja Cataluña y vuelve al pueblo gallego de sus padres para reencontrarse con su pandilla. Sin embargo, este año es distinto para él y sus amigos. Los problemas del mundo real empiezan a aparecer en sus vidas amenazando con separarles. Aferrándose a la amistad que les une, los cinco amigos planean escaparse la noche de San Juan en busca de una flor mágica que, según cuenta la leyenda, crece en lo alto de una montaña y puede hacer que los deseos se hagan realidad.

Fotograma de 'Live is life'

La película es un homenaje a su madre La película también es un homenaje de Dani a su madre: "Mi madre fue fundamental para que yo aceptara la película porque enfermó de cáncer cuando yo estaba leyendo el guion y me dijo: "Hazla porque te va a venir bien cambiar. Haz lo que te gusta". Además, Albert me dejó cambiar el guion y adaptarlo a mi tierra, Galicia, a mi pandilla, a mi vida... Eso me ayudó muchísimo a conectar con mi yo de 16 años, a volver a Galicia, a esa bicicleta y esa pandilla... y a despedirme de ella de una manera muy especial". En cuanto a lo que hay de su infancia en la película, Dani confiesa que: "Yo coleccionaba cromos, tiraba petardos, iba en bicicleta como loco, me peleaba con los quinquis del pueblo que andaban con sus motos... Hay mucho de mí y de mi pandilla. Cuando la vean en mi pueblo se van a "partir el culo" todos porque hay personajes que son clavados a mis amigos, con nombres y apellidos". Fotograma de 'Live is life'

Los paisajes gallegos son protagonistas Destacar la espectacularidad de los paisajes gallegos donde se grabó la cinta: "La película se rodó, en su gran mayoría, en La Ribeira Sacra -asegura Dani-. Con localizaciones en Lugo, incluyendo Pantón, Sober, Quiroga, O'Saviñao y Monforte de Lemos, mi ciudad natal; y Esgos, en Orense. Es la zona interior de Galicia, quizá la más desconocida, porque siempre nos vamos hacia la costa. Y como yo soy de interior, siempre nos sentíamos un poco más desplazados que los de la costa. Creo que es una zona muy hermosa y que merece la pena que la conozca más el turismo. Una zona muy de vinos, de senderismo, de casas rurales... Es muy bonito valorar nuestros propios tesoros. Para mí es un orgullo enseñar mi tierra". "Además -continúa Dani-, nos hemos fabricado nuestra propia tecnología para poder conseguir los planos más bonitos posibles. Incluso nos fabricamos una bicicleta eléctrica especial para poder seguir a los chavales en las bicis. También hemos usado drones e incluso un helicóptero para poder rodar las puestas de sol aéreas. Yo soy muy tecnológico y me gusta estar siempre atento a las nuevas tecnologías y la verdad es que esta vez era fundamental para mostrar esos paisajes en toda su extensión y belleza. Poder subir la cámara y contarlo desde ahí arriba". Fotograma de 'Live is life'