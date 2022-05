Viaje caótico

Durante los 90 kilómetros de trayecto, se puede disfrutar de los paisajes bucólicos del cantábrico. Casas montañesas salpicadas por bosques verdes, huertas, vacas, ríos caudalosos y estaciones fantasma en las que no se sube ningún pasajero hasta Karrantza.

Pésimo servicio

“Retrasos de hasta hora y media“

En esta parada se sube Germán Zabuyo, vecino de Riancho, es uno de los portavoces de la plataforma 'En defensa del tren Santander Bilbao'. Denuncian el “pésimo servicio” que está dando Renfe y Adif a esta línea como la falta de información y de mantenimiento, problemas con el aire acondicionado y lo que más perjudica a los usuarios: los retrasos que sufre el más del 80% de los viajes.

Muchos usuarios denuncian retrasos de más de 20 minutos y en algunos casos más de una hora y media en el trayecto Bilbao-Karrantza. A lo que se añade la falta de mantenimiento de la línea; que, según otra usuaria, Julia, ha provocado algún susto. “En una ocasión se desprendió tierra que bloqueó la vía, esto hizo que el tren descarrilara. Afortunadamente no afectó a ningún pasajero, pero el susto nos lo llevamos”, añade. Para Christin Albion, una pasajera de 80 años, el mal servicio contribuye a la despoblación. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Por una parte, dicen que no hay inversiones porque no hay pasajeros, pero por otra, no se deja de perder pasajeros por el mal servicio. Así se van a vaciar los pueblos”, sentencia.