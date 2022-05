Cada 25 de maig es celebra el Dia Mundial de l'Orgull Friki. Un dia per celebrar i reivindicar l'afició a la cultura que engloba el món friki i no sentir-se jutjat. El frikisme és un estil de vida per a moltes persones. Durant molt temps, la paraula "friki" s'ha utilitzat de forma despectiva, però realment la paraula engloba un significat diferent: un friki és la persona que és seguidora d'alguna cosa concreta.

En els darrers anys s'ha normalitzat el concepte "friki" Ser friki recull moltes aficions diferents. Pot ser friki de la ciència-ficció, del manga, de sèries, d'un esport... A Balears hi ha molta cultura relacionada amb aquest terme. Dues de les organitzacions més conegudes de Mallorca són l'Associació d'Amics de la Ciència-ficció i l'Associació de Shinigamis. Les organitzacions hi participen en tots els esdeveniments que s'han organitzat a l'illa. “"No volem que se'ns jutgi de manera incorrecta als frikis, és una forma de gaudir d'un hobbie amb amics"“ Als esdeveniments es realitzen tota classe d'activitats: berenars, tallers de cuina, exposicions, desfilades amb desfresses de personatges ficticis... Els pobles de Mallorca són els que en els darrers mesos, s'han implicat al màxim en la realització d'activitats i diades relacionades amb la ciència-ficció i el còmic.