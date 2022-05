Recientemente se ha expandido en las redes el titular de que respirar aire contaminado durante una hora puede provocar un infarto. Estos mensajes se basan en un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón que relaciona las enfermedades coronarias con el tiempo de exposición a la contaminación. Hemos hablado con cuatro especialistas y la opinión mayoritaria es que se trata de un titular que simplifica ese texto científico, cuya idea en todo caso es que hay mayor riesgo durante la primera hora de exposición, pero no que haya una relación directa entre hora de exposición e infarto.

Este es el titular que hemos visto repetirse en muchos mensajes: “La contaminación del aire puede causar un ataque al corazón en una hora”. Suele venir acompañado de una explicación similar a esta: “La exposición a contaminantes del aire, incluso a niveles por debajo de las pautas de calidad del aire de la OMS, puede desencadenar un ataque cardíaco en una hora”. Como fuente, se cita un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón, elaborado por 26 investigadores liderados por Haidong Kan, profesor de la Universidad de Fudan de Shanghái, y que publica la revista Circulation.

Una investigación relevante para un titular falto de contexto

VerificaRTVE ha consultado a cuatro expertos especialistas en cardiología de distintos institutos que coinciden en darle una gran importancia a las consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de nuestro corazón, si bien no todos están de acuerdo con el sentido de los titulares que se han publicado. Ana Navas, profesora del departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York, es quien se muestra más partidaria del tratamiento informativo que ha recibido el estudio. Califica los titulares como “correctos” planteando que “es bueno que la población general sea consciente de la importancia del medioambiente en la salud cardiovascular con el fin de promover ambientes cardiosaludables”. Navas cree que en el ámbito de la contaminación “queda mucho trabajo por hacer”.

Violeta Sánchez, coordinadora del Grupo SEC-FEC Verde de la Sociedad Española de Cardiología, explica que el estudio se refiere a que “el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo es mayor durante la primera hora de exposición a cuatro contaminantes del aire”, añadiendo que “aunque todos estemos expuestos a estos contaminantes, esto no significa que todos vayamos a sufrir sus efectos nocivos”. Antonio Álvarez Vietez, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, va más allá y desmiente totalmente algunas noticias escritas tras el estudio: “Por pasar una hora en una ciudad con alta contaminación no te va a dar un infarto”.

Jordi Bañeras, cardiólogo del Hospital Vall d’Hebron, apunta que no es un ensayo clínico sino un estudio observacional. Explica que se han basado en la estación de contaminación más cercana al hospital en el que estaba ingresado el paciente y no en el lugar donde sufrió el infarto: “El paciente en la hora previa podía estar en una zona muy contaminada o no tanto y el hecho de evaluar el nivel de contaminación cerca del hospital y no del lugar donde estaba [es lo que hace el estudio] es un sesgo”. Este especialista dice que la mitad de los individuos estaba a menos de 3 km del hospital cuando sufrieron el infarto, pero otros estaban hasta a 50 kms. Además, Bañeras dirige su atención hacia el hecho de que “la población del estudio es china y esto implica que no podemos extrapolar los datos a otros países, pues allí están sometidos a un nivel crónico de contaminación más alto que en otros países del mundo”.