Tan solo minutos después de que el medio publicara el borrador, decenas de personas se han concentrado frente al edificio del Tribunal Supremo pidiendo la salida de Alito, ante una filtración que no tiene precedentes según los estándares de confidencialidad del tribunal.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el líder de la mayoría en el Senado han declarado en un comunicado conjunto que si este informe es exacto, el Supremo "está preparado para infligir la mayor restricción de derechos en los últimos 50 años, no solo a las mujeres, sino a todos los estadounidenses".

“If the report is accurate, the Supreme Court is poised to inflict the greatest restriction of rights in the past fifty years – not just on women but on all Americans.“