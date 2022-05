El bust de l'emperador August recentment adquirit pel Ministeri de Cultura i Esport ha estat dipositat avui en el Museu de Mallorca, on s’exhibirà a partir d’ara. La peça, que va ser comprada per 250.000 euros, és un retrat en marbre del primer emperador romà trobada en el segle XVI en el jaciment arqueològic de l'antiga ciutat romana de Pollentia, (Alcudia). L'escultura, que va ser declarada Bé d'Interès Cultural en 2015, ha format part des del segle XVIII d’una col·lecció privada, a Palma. A causa de la importància de la peça, que dóna testimoni del llegat romà al Mediterrani i a Balears, la seva adquisició per part del Ministeri suposa un notable enriquiment de les col·leccions públiques espanyoles i, en particular, de les del Museu de Mallorca.

Des del segle XVI en col·leccions privades El bust va ser realitzat en els anys 30-20 a. C. i se la considera com un dels retrats més rellevants d'Augusto en l'inici de la seva activitat política. Estava inicialment encaixat en un cos de grandària natural formant una estàtua imperial togada completa. L'escultura, que va estar emplaçada en un lloc públic de la ciutat de Pollentia, tenia un marcat caràcter oficial i és testimoniatge de la ràpida adhesió dels hispans al nou règim polític romà. La direccció general de Patrimoni Artístic l'ha cedit ara al Museu de Mallorca de forma permanent per que el puguin visitar tots els mallorquins i els turistes que ens visiten. La presentació ha comptat amb representació del Govern i del Consell de Mallorca, a més del ministeri, i totes han destacat que amb aquesta cessió comença una nova etapa en les relacions entre aquestes institucions.