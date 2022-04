La ONU alerta de una degradación crónica del suelo terrestre.

La gestión actual de los recursos de la Tierra, como el suelo, el agua y la biodiversidad, amenaza la salud y la supervivencia de muchas especies del planeta, incluida la humana, según ha advertido el nuevo informe de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

El segundo informe de Perspectiva Global de la Tierra, que se publica después de cinco años de elaboración, alerta de que la humanidad nunca se había enfrentado a unos riesgos y peligros "tan conocidos y desconocidos que interactúan en un mundo hiperconectado y rápidamente cambiante".

"No podemos permitirnos subestimar la escala y el impacto de estas amenazas existenciales", insiste el documento de la UNCCD. "Seguir como hasta ahora no es un camino viable para nuestra supervivencia y prosperidad", añade.

Meza explica que, cuando se usa suelo que "no es apto para actividades agropecuarias, va a haber un patrón de degradación . También las técnicas que se utilizan en los sistemas agroproductivos a veces no son las óptimas. Tenemos que lograr evolucionar hacia esquemas más sostenibles".

Andrea Meza Murillo, secretaria ejecutiva de la UNCCD y exministra de Medio Ambiente de Costa Rica, ha afirmado a Efe: "Este reporte es un llamado crítico. No podemos seguir con esa trayectoria acelerada de perder suelo fértil, que es la base para la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica y para sostener ecosistemas saludables".

Efectos económicos

El informe alude también al coste económico de la degradación de los suelos, recordando que 44 billones de dólares, aproximadamente la mitad del PIB mundial, están en riesgo por la pérdida del capital natural y de los recursos de la naturaleza.

Meza señala además que este proceso de degradación "tiene caras distintas", pues no afecta por igual a países desarrollados, que tienen capacidad para mitigar los efectos de la degradación del suelo, que a países en vías de desarrollo, aunque insiste en que también se verán afectados por la inestabilidad y las migraciones que generará.

La UNCCD subraya que, si en la próxima década los gobiernos destinasen tan solo 1,6 billones de dólares de los 700.000 millones anuales de subvenciones que conceden cada año a las industrias de los combustibles fósiles y la agricultura, se cumplirían los compromisos actuales de restaurar para 2030 unos mil millones de hectáreas degradadas.

"Este informe es un llamado a la acción: si seguimos con esta trayectoria y no logramos revertir estos procesos de degradación, no vamos a alcanzar las metas climáticas que tenemos marcadas", insiste Meza Murillo. "Las acciones tienen que empezar ya. Si queremos lograr una meta en 2030, no podemos empezar a sembrar en el 2029", concluye.