Xosé Vizoso, man dereita de Díaz Pardo en Sargadelos, expón cerámicas, pinturas e portadas de libros

O Ecomuseo Forno do Forte de Buño, en Bergantiños, acolle unha exposición de Xosé Vizoso, preámbulo do que será unha gran retrospectiva. Pinturas sobre o entroido, debuxos sobre o traballo do barro, pezas de cerámica representativa de Sargadelos e libros, unha mostra das 300 portadas que o autor fixo para Ediciós do Castro.

“É moi bo para un país coma Galicia botar unha ollada a toda unha obra tan enorme“

"Eu creo que é moi bo para un país coma Galicia botar unha ollada a toda unha obra tan enorme, tan multidisciplinar e sobre todo tan brillante coma a que el fixo", di o comisario Aser Álvarez.

Conta Xosé Vizoso, tamén amigo íntimo de Luis Seoane, que naceu co lapis na man. Esta pequena mostra é un avance do amplo recoñécemento que se busca para Vizoso. "Dicía Pepe Neira Vilas que hai galiñas que poñen un ovo, cacarexan e todo o mundo se entera, e hai troitas que poñen milleiros de ovos no río pero como non fan moito ruído, ninguén se entera deso", conclúe Aser Álvarez.