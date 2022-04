Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE, y mucha gente ha estado buscando sobre esta cuestión en Google, si es verdad que el Ayuntamiento de Soria ha invertido 20.000 euros en un taller llamado “Píntate el toto”, nombre coloquial que designa los genitales femeninos. No es cierto. La factura por esa actividad ha sido de 304 euros, materiales incluidos, y las asistentes no se pintarán sus partes íntimas.

Un mensaje de Twitter dice: “Taller ‘Píntate el toto’: 20.000 pavos del contribuyente español”. “En esto se gastan nuestro dinero”, se queja otro usuario de la red. Una publicación de Facebook habla de “20 mil millones de euros para pintarte El Toto”.

El Ayuntamiento de Soria y la asociación ‘Cultura en Femenino' aprobaron el 7 de octubre de 2021 en Junta de Gobierno Local el convenio para la realización del II Ciclo de Encuentros para el Feminismo. En la página 4 se expone que el Ayuntamiento de Soria “aportará la cantidad de 35.400 € en la partida presupuestaria 21 01 2310 48900 para la realización del ciclo ”. También se expone en la página 5 que tras la finalización del programa, la Asociación tendrá que justificar los gastos de las actividades. “Se efectuará aportando las facturas derivadas de dichos eventos; esto es, pago a las invitadas e invitados (de conferencias, talleres etc.), gastos de materiales y los relativos a la organización y a la comunicación”, se expone. En el apartado referido a las “actividades” (Anexo I) aparece registrado el taller ‘Totobags: elaboración de bolsos’.

No cuesta 20.0000 euros

Solo para mujeres

Varios medios de comunicación sorianos como ‘El mirón de Soria’ o “Soria Noticias” han recogido la opinión del presidente del PP de Soria y de la Diputación, Benito Serrano, sobre el curso. Serrano ha señalado el pasado lunes 4 de abril que no considera positivo discriminar a las personas por su sexo en el taller (1 y 2). Recordemos que la actividad está organizada para que acudan sólo las mujeres mayores de 16 años. Sobre la elección, Laura Marín señala que “quién puede y quién no puede participar no estaba en mis manos”, pero considera que esta metodología permite que las mujeres se sientan “más libres de compartir sus vivencias”. En el programa de televisión 'La 8 Soria' la responsable de la actividad, Laura Marín, cuenta los detalles del taller feminista.

En una entrevista concedida a ‘Soria TV’, la concejala de Igualdad del Consistorio, Gloria Gonzalo, aseguró (min 4:31) que el ciclo incluye “actividades solo para mujeres, actividades solamente para hombres y actividades mixtas”. Un ejemplo de ello es el monólogo “Eso no es amor” celebrado el pasado mes de febrero donde podían acudir todos las personas mayores de 12 años. También encontramos en la programación de este II Ciclo el taller “¿Sexo o Poder? La construcción de la sexualidad masculina” dirigido solo a hombres.