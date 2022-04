Una maestra cervecera de Milmarcos, premio a la mujer emprendedora

De entre 90 proyectos, la empresa cervezas La Balluca, de Judith Iturbe, empresaria y maestra cervecera, ha sido premiada con el premio Talenta 2022 convocador por la Federación de Mujeres Rurales, (FADEMUR) y Corteva Agriscence. Judith fue a la gala sabiendo que era una de las tres finalistas, pero nunca se imaginó siendo la ganadora “hasta el momento que abrieron el sobre y decían el nombre, no teníamos ni idea. Es más, esa misma mañana ya me empezaron a entrar todos los miedos y estaba completamente convencida de que no iba a ser yo. Con lo cual, fue una alegría y una sorpresa”, cuenta Judith.

“�� La ganadora del #ProgramaTalentA 2022 es Judith, emprendedora de Milmarcos, al norte de Guadalajara. Allí produce artesanalmente bajo la marca La Balluca, una de las cerveceras más pequeñas de España. ¡Brindamos por cambiar el mundo! pic.twitter.com/RaHmEvaxtB“ — FADEMUR (@fademur) March 7, 2022



El proyecto empezó a gestarse en el año 2014 y fue en el 2019 cuando vio la luz. Tenía claro que quería crear una cervecera, pero pequeña. Los años transcurridos hasta que la empresa ha visto la luz, Judith los recuerda llenos de trabajo “había muy poca información y bueno, pues con mucho tesón, muchas dosis de frustración y de cómo gestionar esas subidas y bajadas que significa emprender”. Años de esfuerzo que al final han merecido la pena.



‘Pasito a pasito’ es la filosofía de la empresa. Los 8.000€ que otorga el premio van a ir destinados a invertir en la empresa. Iturbe los ha considerado como un “atajo” para poder seguir creciendo.