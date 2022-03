Comença la votació per escollir les 'Roses de Sant Jordi'

Els amants del cinema poden completar el palmarès dels premis RNE Sant Jordi de Cinematografia escollint 'Les Roses de Sant Jordi', els guardons que s'atorguen por votació de públic i oïents de Ràdio 4. Fins el 15 de març es pot votar la millor pel·lícula espanyola i estrangera en aquest formulari.

Com a millor pel·lícula espanyola:

MADRES PARALELAS, de Pedro Almodóvar

LIBERTAD, d'Enrique Urbizu

CHAVALAS, de Carol Rodríguez Colás

MAIXABEL, d'Icíar Bollaín

EL BUEN PATRON, de Fernando León de Aranoa

MEDITERRANEO, de Marcel Barrena

I com a millor pel·lícula estrangera:

OTRA RONDA, de Thomas Vinterberg

EL PODER DEL PERRO, de Jane Campion

WEST SIDE STORY, de Steven Spielberg

NOMADLAND, de Chloé Zhao

SIN TIEMPO PARA MORIR, de Cary Joji Fukunaga

UNA JOVEN PROMETEDORA, d'Emerald Fennell

Javier Bardem i Tamara Casellas, millors actors espanyols

"El amor en su lugar", de Rodrigo Cortés, ha estat votada com la millor pel·lícula espanyola de l'any. Els Guardons RNE Sant Jordi també han premiat el treball de Javier Bardem com a millor actor espanyol per 'El buen patrón', pel·lícula participada per RTVE, i l'actiu, Tamara Casellas, ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ama'. El film 'Tres' dirigit per Juanjo Giménez, i també participada per RTVE, ha estat considerat com la millor òpera prima.

En l'apartat internacional, el premi a millor pel·lícula estrangera ha estat per 'Quo vadis Aida', de Jasmila Zbanic i els actors Benedict Cumberbatch, per 'El poder del perro' i Ariana DeBose, per 'West Side Story' rebran els guardons a millor actor i a millor actriu estrangers.