'Horrorstör', una original novela de terror ambientada en una tienda de muebles

Si os acercáis a vuestra librería quizá os sorprenda encontrar un catálogo de Ikea entre los libros de terror, con sus ilustraciones de muebles y todo. Pero si os fijáis bien en la portada descubriréis que esos muebles esconden terrores sobrenaturales. Fantasmas que no buscan renovar su mobiliario, sino vengarse de los vivos. Horrorstör (Editorial Hidra), de Grady Hendrix, es una sorprendente novela que mezcla el terror, el humor y la critica social y laboral.

Lo mejor es su localización; porque estamos acostumbrados a ver historias de terror en todo tipo de casa encantadas. Incluso hace unos meses se estrenó la curiosa película La casa de las profundidades (Alexandre Bustillo, Julien David), en la que una pareja se encontraba con una mansión encantada en el fondo de un lago. Pero hasta ahora no nos habíamos topado con espíritus entre los muebles del Ikea.

Eso permite al autor hacer también una divertida, pero despiadada, crítica de la sociedad de consumo actual a través de los empleados de esta tienda de muebles llamada Orsk, que no es otra cosa que una parodia de Ikea (pero en cutre y con muebles más baratos).

En fin, que si queréis pasar un rato divertido buscando ideas de decoración para vuestra casa, aquí encontraréis las más originales, porque a medida que avanza el libro y la situación se vuelve más terrorífica, vamos viendo también como las ilustraciones de esos muebles, que al principio nos parecen muy prácticos, se van convirtiendo en algo mucho más siniestro. Unas ilustraciones que cada vez van ganando más importancia, hasta complementar lo que se nos cuenta en el texto (sin dejar de ser muebles). Por eso destacamos la originalidad del planteamiento del libro y su maquetación.

Pero no olvidemos que, además de un catálogo de muebles, este libro es una terrorífica pesadilla en la que entraremos por las ofertas de sillas y nos quedaremos por las emociones fuertes.

Los fantasmas prefieren destruir muebles a construirlos

Esta pesadilla está ambientada en la gran tienda de muebles suecos Orsk de Cleveland, Ohio. Cada mañana, los empleados se encuentran destrozados los armarios Kjerring, tiradas por el suelo las lámparas Brooka, y extrañas manchas en los sofás Liripip. Para desvelar este misterio, tres jóvenes empleados se ofrecen como voluntarios para un largo turno de noche, en el que afrontarán horrores que desafían la imaginación. Y descubrirán el siniestro pasado del lugar donde se levanta la tienda.

La protagonista del libro es Amy, una de las empleadas. Una joven que no llega a final de mes con el escaso sueldo que le pagan en la tienda y que ve que ese trabajo es un callejón sin salida que no le permitirá prosperar nunca. Amy no soporta a su jefe, Basil, el típico gerente de tienda que parece vivir solo para la empresa y que trata a los demás empleados con una actitud paternalista.

El grupo se completa con Ruth Anne, una empleada modelo; Trinity y Matt, otros dos empleados que quieren hacer una sesión de espiritismo en la tienda, porque creen que está encantada; y Carl, un vagabundo que se cuela por las noches para dormir en la tienda.

Portada de 'Horrorstör'

Ese ambiente laboral sirve a Grady Hendrix para criticar la sociedad de consumo actual y las condiciones laborales, con esos trabajos de jornadas maratonianas y mal pagados en los que se ven atrapados muchas personas que no pueden conseguir nada mejor. También critica esa actitud paternalista de algunos jefes (como en El buen patrón), que parecen preocuparse por los empleados, pero únicamente se aprovechan de ellos.

Grady Hendrix sabe manejar el suspense para que, gradualmente, ese escenario gigantesco y luminoso de la tienda de Ike..., de Orsk, se vaya convirtiendo en un escenario dantesco, oscuro y siniestro; muy parecido a un infierno en la tierra. Y en donde los muebles de moderno diseño acabarán convertidos en objetos de pesadilla.

Sé bien de lo que habla Grady, porque en mi juventud trabajé de vigilante nocturno en un gigantesco almacén en el que cualquier ruido podía convertirse en algo inquietante. Y el autor refleja eso muy bien.

Una historia muy original, de la que ya se prepara una adaptación cinematográfica.

Grady Hendrix es escritor y periodista, además de uno de los fundadores del Festival de Cine Asiático de Nueva York. Ha escrito para medios como Variety, Playboy o New York Post. Entre sus obras figuran libros de ciencia ficción, de fantasía, juveniles, o novelas gráficas.