Salah Abdeslam, el principal acusado en el juicio por los atentados yihadistas del 2015 en Francia, ha asegurado que es partidario del autodenominado Estado Islámico pero que no mató ni hirió a nadie aquel día.

Abdeslam, de 32 años, es supuestamente el único superviviente vivo de la célula del EI que cometió los atentados, y el único entre los 20 acusados que se enfrenta a cargos por asesinato. Un total de 130 personas murieron en varios ataques en París el 13 de noviembre de 2015, cometidos en un estadio de fútbol, restaurantes y bares y en la sala de conciertos Bataclan.

"No maté a nadie, no herí a nadie"

"Quiero decir hoy que no maté a nadie, no herí a nadie. Ni siquiera un arañazo", ha declarado ante el tribunal. "Es importante para mí decirlo porque desde el comienzo del caso la gente no ha parado de calumniarme", ha recalcado Abdeslam, quien ha añadido que no es "un peligro para la sociedad".

Los investigadores, por el contrario, aseguran que su chaleco explosivo no funcionó y que huyó de la capital horas después del ataque.

Abdeslam se describió a sí mismo como un soldado del EI al comienzo del juicio, en septiembre, pero aún no había prestado testimonio sobre su supuesto papel en los atentados.

Aunque ha vuelto a mostrar su apoyo al Estado Islámico ante el tribunal, ha asegurado que nunca viajó a Siria. "Todos los días luchan, se sacrifican", ha dicho sobre los yihadistas.