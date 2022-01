La del Vicari Josep Llinàs a Son Rapinya és una plaça com tantes altres. Amb placa de marès i enllumenat públic fins fa no res. L'any 2015, el Bisbat de Mallorca la va "immatricular". És a dir, la va registrar com a seva davant la perplexitat dels veïns de la barriada.

Lluita veïnal L'associació de Son Quint-Parc natural de Ponent, lluita des de fa set anys per recuperar-la, recollint proves documentals per demostrar que aquell espai és de tots: Fotos antigues i informació cadastral prèvia a la immatriculació. Encara que les proves més contundents són allà mateix. Annex a la plaça, hi ha un altre jardí que un antic rector de la parròquia tancà i, que segons els veïns, també és públic. Joan Prats el president de l'associació de veïns, ens mostra com des de fora es poden veure entre les males herbes els bancs de pedra del mobiliari urbà. Prats considera una "victòria" que el Bisbat hagi reconegut aquesta placeta entre les 11 propietats, 9 a Mallorca i 2 a Eivissa, que posà al seu nom, però en realitat no li pertanyien.

L'Ajuntament de Palma vol recuperar les propietats “És una indecència absoluta“ L'Ajuntament de Palma assegura que lluitarà per recuperar les propietats que s'adjudicà l'Església indegudament. "És una indecència absoluta. Ha estat com la legalització d'una ocupació il·legal per part de l'Església i no ho podem acceptar de cap manera", ha dit la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol.