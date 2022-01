“Aquella última frase de mi padre ha seguido siendo siempre fija en mi memoria (...) Me sirve ahora, al cabo de los años, cuando el dolor encharca mis pulmones como una lluvia amarga y amarilla, para escuchar sin miedo a la lechuza que anuncia ya mi muerte entre el silencio y las ruinas de este pueblo que, dentro de muy poco, morirá también conmigo”.

'La lluvia amarilla', de Julio Llamazares (1988)

El 23 de abril de 1979 falleció el último vecino de Sarnago (Soria), Aurelio Sáez, que se había resistido a abandonar el pueblo como habían hecho todos los demás. Su soledad final y su historia inspiró al escritor Julio Llamazares a escribir su novela ‘La lluvia amarilla’, que situó sin embargo en un pueblo de Huesca. Tras la muerte de Sáez, Sarnago se desintegró administrativamente y pasó a pertenecer a San Pedro Manrique, a unos cinco kilómetros y medio, el municipio principal de la comarca de Tierras Altas. Ya no vive nadie en Sarnago (al menos, no durante todo el año), y el alcalde de San Pedro, Julián Martínez, nos dice que, “como mucho”, tan solo hay una persona empadronada en el lugar.

Recorremos la carretera que une San Pedro con Sarnago y éste va apareciendo en el horizonte, en lo alto de una montaña. La imagen impone y es la sensación absoluta de un pueblo abandonado, pero las primeras apariencias engañan. Nada más llegar a Sarnago, nos encontramos con los dos únicos vecinos que hay en este momento: José María Carrascosa y un gato zalamero que nos viene a saludar y que, curiosamente, nos acompañará durante todo el recorrido.

José María abandonó el pueblo a los tres años con su familia, en el año 67. Apenas quedaba gente ya, pues la despoblación había comenzado mucho antes. Nos habla, mientras miramos a los campos, del daño que hizo la expropiación de terrenos para la plantación de pinos que no eran autóctonos en las tierras de labranza o de pastos destinados a la trashumancia y otras que poseían los habitantes de las Tierras Altas en los años 50. Pero asegura que en la década anterior, “Sarnago llegó a tener más de 400 habitantes”.

José María nos guía por el pueblo de Sarnago, donde no hay en este momento nadie más que él. ROCÍO GIL GRANDE

Al girar la vista, hacia el interior, lo primero que llama la atención son las ruinas. La mayoría de casas, todas de piedra, están devastadas por el paso del tiempo, con los suelos levantados y comidos por la hierba, los tejados hundidos y las paredes quebradas. Y la imagen más impactante y quizá poética de todas es la de la Iglesia de San Bartolomé, que se eleva en el aire casi desafiando la gravedad, con la sensación de que la tormenta más simple pudiera llevársela para siempre.

José María es, precisamente, la persona que está empadronada en Sarnago, donde hace poco ha terminado de construirse su casa de cero. El terreno para construir, dice, puede costar menos de 5.000 euros, aunque la dificultad es encontrar herederos de antiguos vecinos que quieran vender.

Pero José María es también un símbolo de resistencia de un pueblo que se niega a caer en el olvido. Porque han pasado 43 años de la muerte de Aurelio Sáez y, sin embargo, él y otros descendientes de aquellos sarnagueses que trabajaron el campo, las ovejas y otros oficios tradicionales, que formaron sus familias y llevaban a sus hijos a la escuela del lugar, se han empeñado en devolver al pueblo su vitalidad, a preservar las tradiciones y fiestas y a mantener viva una historia llena momentos, de rostros, de arrugas de esos abuelos que se fueron haciendo viejos y veían que sus hijos y nietos no iban a volver, obligados a buscarse la vida en lugares más prósperos.

Empecinados en restaurar un pueblo en ruinas

La Asociación Amigos de Sarnago, que José María preside, se creó en 1980 para resucitar a un pueblo que acababa de quedar deshabitado y, desde entonces, ha ido engrosando sus filas hasta tener más de 200 personas asociadas (y más de mil seguidores en redes sociales). Entre ellos hay arquitectos, periodistas, escritores, profesores de universidad, sociólogos… y no solo de Sarnago o Soria, sino de otros lugares de España y del extranjero.

03.08 min El renacer de Sarnago

No son meros simpatizantes sino trabajadores activos. Periódicamente se reúnen en “hacenderas” algunos fines de semana, o en Semana Santa, o en verano, para ir haciendo trabajos aquí y allá e ir reconstruyendo el pueblo, con labores que van desde el asfaltado de algunos caminos o el hormigonado de la plaza, la instalación del agua corriente, unos primeros trabajos en el alumbrado (que ahora ha culminado el Ayuntamiento de San Pedro) o internet.

“Hay unos 100 vecinos pero son población flotante“

A la par que han ido reconstruyendo el pueblo, al igual que José María, varios miembros de la asociación han decidido construirse casas en el mismo. Por eso, las ruinas generalizadas contrastan con alrededor de 25 casas que están nuevas o en perfecto estado (manteniendo, eso sí, la estética de antaño), y el movimiento en total en ellas es de alrededor de unas 100 personas, que vienen y van. “Es población flotante”, explica José María, que reconoce que “es muy complicado conseguir población que quiera a quedarse a vivir 365 días del año”. “Pero vamos a luchar por que venga gente aunque sea por temporadas y que luego, poco a poco, se vayan quedando durante más tiempo”, añade.

Uno de los logros más visibles de reconstrucción en el pueblo son los lavaderos, que hasta hace unas décadas servía de lugar de reunión para las mujeres y que ahora están reconstruidos en su totalidad.

El lavadero es uno de los lugares que los 'Amigos de Sarnago' han reconstruido. ROCÍO GIL GRANDE

Junto a ellos, aparecen unos versos de la poetisa soriana Isabel Goig, que forman parte de una ruta literaria dentro de Sarnago:

"Las manos frías, las manos rojas, poca poesía y mucho trabajo. Mujeres todas. Ni vestales, ni poetas: bravas. Serranas, sarnaguesas, que paren, sanan, cuecen y lavan. Manos frías que enmiendan, acarician, bordan y amasan. Manos rojas que lavan y, mientras lo hacen, juntas todas las manos, sueñan y, todos los sueños juntos, vuelan, vuelan, vuelan…"

La asociación tiene, entre otros, un objetivo clave: reconstruir la iglesia tal y como estaba antes de su derrumbe. Lo único que se conserva en relativo buen estado es el portón románico, puesto que ya no queda nada del retablo y solo se intuye alguna pintura en su pared posterior. Está desacralizada, aunque todavía se siguen celebrando algunas misas en las fiestas con el párroco de San Pedro y fuera del edificio por el riesgo de derrumbe.

La pared posterior de la iglesia, vista desde dentro, muestra unas profundas grietas. ROCÍO GIL GRANDE

Aún así, los ‘amigos de Sarnago’ no consiguen la cesión, que posee el Obispado de Osma, tal y como confirma el alcalde de San Pedro de Manrique, quien dice que “no se puede hacer nada” ante este hecho. Pese a ello, José María nos enseña una memoria con unos planos “valorada por un aparejador y con la ayuda de un arquitecto, que es profesor en la Universidad Complutense e Madrid” con los que podrían llevar a cabo la reconstrucción, dice, si es que algún día el Obispado cede el edificio. Mientras, vemos cómo han apuntalado la pared posterior, visiblemente inclinada hacia el suelo y con unas grietas profundas: “Si no lo hubiéramos hecho, se habría caído y entonces ya sí que no se podría reconstruir”.