Nos ponemos en la piel de tres invidentes para saber cómo es su día a día

¿Se imaginan vivir sin ver nada a su alrededor? Lo hemos querido descubrir a través de la historia de tres personas completamente ciegas. Nos han contado cómo es su día a día.

A la hija de María Dolores, una psicóloga de la Fundación ONCE, le preguntaron en el colegio cómo cocinaba su madre siendo ciega. Ella se sorprendió por la pregunta y respondió "como lo hace cualquier otra madre". No existen límites si nosotros no los proponemos.

“Podemos hacer lo mismo que hacen los demás con una pequeña adaptación“

“Queremos transmitir que nosotros queremos y podemos hacer lo mismo que hacen los demás con una pequeña adaptación. “En mi ambiente mis compañeras me dicen que se les olvida que no puedo ver porque me muevo en sitios conocidos sin problema”, asegura María Dolores.

Ella se levanta cada día, prepara el desayuno a su hija, coge a Alma, su incondicional perro guía, y sale a trabajar, en el mismo lugar que lleva haciéndolo durante 20 años, la Fundación ONCE, donde orienta a personas en su misma situación.

“Entrevisto a personas con discapacidad a partir del 33% o personas que tienen una incapacidad. Busco su perfil profesional y luego intentamos buscar empresas para insertar a estas personas con discapacidad de cualquier tipo”.

Estudiar en la universidad Al igual que María Dolores, que un día pasó por la universidad para estudiar Psicología, ahora lo hace Cristina, ha comenzado Filología Inglesa. “Para ellos que un año les llegue una alumna ciega tiene que ser todo un reto”, explica Cristina. “Yo doy mi clase a ella al igual que al resto de mis alumnos. No la considero distinta”, indica Joaquín Gris, profesor de Cristina. “Ser actriz de doblaje y conseguirlo para mí sería un gran sueño“ Además, esta joven de sólo 19 años ya sueña a lo grande. “Siempre he admirado el mundo del doblaje, hacer diferentes voces, manejar tu voz y me gustaría por eso ser actriz de doblaje y conseguirlo para mí sería un gran sueño”.