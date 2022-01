El cantante Rod Stewart y su hijo Sean se han declarado culpables de agresión en un caso judicial a raíz de un altercado ocurrido en un exclusivo hotel de Florida (EE.UU.) durante las festividades de Año Nuevo de 2019, según documentos de la corte.

El artista británico y su hijo se han declarado culpables de agresión simple, un cargo menor, en ausencia y a través de documentos presentados en la corte por su abogado, Guy Fronstin.

De esta manera, el intérprete de "Maggie May" y su hijo de 41 años no tendrán que comparecer en un tribunal ni habrá proceso judicial, además de no tener que pasar tiempo en la cárcel.

Los hechos se remontan a la noche del 31 de diciembre de hace dos años, cuando Stewart y su hijo mayor, Sean Roderick, mantuvieron una disputa con el guardia Jessie Dixon, que les negó la entrada a un evento privado en el lujoso hotel Breakers Palm Beach, al norte de Miami, y el altercado escaló hasta llegar a los golpes.