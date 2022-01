'Mujeres de Star Trek': ¿Las primeras feministas en el espacio?

Hasta 1983 la NASA no mandó a una mujer al espacio (Sally Ride, a la que habían precedido dos cosmonautas rusas), pero dos décadas antes, la nave USS Entreprise ya tenía una tripulación multirracial y multicultural en la que las mujeres ocupaban cargos relevantes. Y es que la serie Star Trek, creada por Gene Roddenberry en 1966, fue pionera en muchas cosas. Miguel Ángel Parra (No es fácil ser verde. El universo de Jim Henson) analiza el papel de las féminas en esta famosa franquicia espacial en el libro Mujeres de Star Trek. Donde ningún hombre ha llegado jamás (1966-2005), publicado por Diábolo Ediciones.

Miguel Ángel no comenta por qué ha querido hacer un libro sobre las mujeres de Star Trek: "Principalmente, porque, por muy sorprendente que pueda parecer, no había ninguno editado, ni tan siquiera en inglés. Hay libros temáticos sobre los tipos de naves, las razas y los villanos de la saga, sin embargo, hasta el momento, no había ni uno solo dedicado a sus personajes femeninos".

En cuanto al componente feminista de la serie original, el autor asegura que: "Hay que pensar que, aunque dé la impresión de ser poco arriesgado visto con la perspectiva actual, desde el principio los personajes femeninos han tenido un papel fundamental en la serie y que esos primeros capítulos fueron producidos en una época anterior al movimiento de liberación de la mujer".

"Lo que está claro -añade Miguel Ángel, aunque lo parecieran en algún momento, es que estos personajes no eran secretarias, ni asistentas de nadie. Eran doctoras, profesoras, científicas... mujeres con carreras importantes y cargos de responsabilidad. Hasta ese momento, las mujeres habían ocupado un discreto segundo plano en las producciones de la época´".

Algunas de las protagonistas más famosas de 'Star Trek'

¿Minifaldas en el espacio? Vista la serie original desde la perspectiva actual, una de las cosas que más nos choca son las minifaldas de las mujeres de la nave. "Actualmente, puede parecer algo fuera de lugar -confiesa Miguel Ángel-, pero la minifalda fue una revolución de la moda en 1966, año en el que se produce la primera temporada. Esa pieza de ropa representaba un símbolo de liberación para la mujer". Lo curioso es que los uniformes originales eran iguales para toda la tripulación. "Fue Grace Lee Whitney, una de las actrices que no estaba muy de acuerdo con los uniformes unisex diseñados para el episodio piloto, quien sugirió al creador de la serie, Gene Roddenberry, este cambio de vestuario. La idea pareció gustar a Roddenberry y al resto del reparto femenino. Por aquel entonces, parecía lógico pensar que las mujeres del futuro vestirían de ese modo". Grace Lee Whitney con el uniforme clásico

Leonard Nimoy era un gran defensor de los derechos de la mujer Otra curiosidad que nos encontramos en el libro es que Leonard Nimoy (Spock) era un gran defensor de los derechos de la mujer. "Nimoy era feminista y un gran defensor de la igualdad en general -nos explica Miguel Ángel-. Gracias a él, actores como Nichelle Nichols o George Takei consiguieron volver a la franquicia cuando los productores decidieron dejar de contar con ellos. En La serie de animación otros actores iban a doblar a sus personajes y Nimoy amenazó con abandonar el proyecto si no se volvía a contratar a Nichols y Takei, los dos únicos representantes de minorías étnicas de la serie en esos momentos". Y es que hay que destacar que, en 1966, la serie original fue pionera en cuanto a representación de razas, nacionalidades y géneros. "Gene Roddenberry estaba convencido de que, en el futuro idílico de Star Trek, no existirían problemas de discriminación racial -asegura Miguel Ángel-. La producción del primer episodio piloto de los dos realizados, inicia su rodaje a finales de 1964, apenas cuatro años después de los primeros intentos de integración racial en la televisión estadounidense. Una televisión en la que, además, los personajes femeninos fuertes e independientes brillaban por su ausencia". Sin embargo, ese ejemplo de integración tardó en cuajar en la televisión. "La serie puede que no influyera a corto plazo -confiesa el autor-, pero poco después, en la programación de los años setenta, pudimos disfrutar de series con repartos más inclusivos. Y eso, fue en parte gracias a Star Trek y la visión de su creador". Página del libro 'Mujeres de Star Trek. Donde ningún hombre ha llegado jamás (1966-2005)'

¿La Nueva generación cambió las cosas? La serie original dio lugar a una famosa saga de películas en la que las cosas no cambiaron demasiado. Pero en 1987 llegaría una renovación total de la saga. "En La Nueva Generación intentaron enmendar los errores cometidos en la serie original y dar un protagonismo real a sus personajes femeninos -confiesa Miguel Ángel-. La idea originalmente era buena, pero el equipo de redacción no sabía qué hacer con todos esos personajes hasta la llegada de Jeri Taylor, una guionista que por fin supo darles el puesto que merecían en la serie". Pero antes de la llegada de esa guionista, una de las protagonistas más populares decidió abandonar la serie. "En el caso de Denise Crosby, la historia fue muy diferente: no se deshicieron de ella, más bien al contrario. Fue ella misma la que abandonó la serie durante la primera temporada al encontrar frustrantes los guiones poco trabajados que se otorgaban a su personaje". Pero... ¿Cuándo tuvimos por primera vez a una mujer a los mandos de una nave de la saga? "La primera actriz al mando de una nave estelar en la franquicia fue Madge Sinclair, interpretando a la capitana de la USS Saratoga en Misión: salvar la Tierra, la cuarta entrega cinematográfica -asegura Miguel Ángel-. Pero ese personaje resultó algo anecdótico -no tenía ni nombre- y no fue hasta la llegada de la serie Voyager, creada por Jeri Taylor, cuando su capitana, Kathryn Janeway, y el resto de personajes femeninos por fin lograron tener una importancia relevante en la saga". La modelo Iman en 'Star Trek VI: Aquel país desconocido' (1991)

Las tres mujeres más relevantes de Star Trek Preguntamos a Miguel Ángel cuáles serían los tres personajes femeninos más destacados de la saga: "Uhura, sin duda, por ser una mujer negra ocupando un cargo de responsabilidad en una producción de los años sesenta y un referente para nuevas generaciones, como Whoopi Goldberg, a las que sirvió de inspiración. Aunque hay que reconocer que su puesto en la serie es más bien simbólico, su aparición en televisión ha sido alabada por importantes personajes históricos como Martin Luther King o Barack Obama". Comentar que, en 1968, Uhura y el capitán Kirk protagonizaron el primer beso interracial en una serie de televisión, lo que provocó bastante polémica. "La Dra. Beverly Crusher -añade-, que demostró que es compatible ser madre y tener un puesto de alta responsabilidad e incluso ocupar la silla del capitán en alguna ocasión en la que Picard no estaba disponible". "Por último -concluye el autor-, destacaría a la guionista y productora D.C. Fontana, que no es un personaje de ficción, pero sí uno de los pilares fundamentales de Star Trek. Una gran autora de ciencia ficción que desde el inicio de la serie original demostró su valía creando parte del trasfondo de Spock y los vulcanos, o escribiendo maravillosos episodios clásicos como Viaje a Babel o El incidente del Enterprise". Nichelle Nichols¿ se hioz muy popular como la teniente Uhura