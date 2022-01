Benjamin Lacombe homenajea a las madres y nos fascina con los espíritus japoneses

Ya es tradición que el ilustrador Benjamin Lacombe (París, 1982) presente sus libros ilustrados por navidad. Y en esta ocasión nos sorprende con dos: Espíritus y criaturas de Japón (Edelvives), en el que vuelve a ilustrar relatos de Lafcadio Hearn, y La mejor mamá del mundo (Lunwerg), en el que nos descubre a las mejores madres de la naturaleza ayudado por su escritor habitual, Sébastien Pérez.

“La mejor mamá del mundo”, los mil tipos de maternidad en la naturaleza

Este libro es un bello homenaje al amor maternal a través de numerosas especies animales. Lacombe nos comenta el por qué de este tributo: “He querido hacerles este homenaje porque yo vengo de una familia muy matriarcal, tengo varias hermanas y algunas han tenido hijos, y veía que sigue habiendo muchas ideas preconcebidas en torno a la maternidad”.

Portada de 'La mejor mamá del mundo'

“Por ejemplo –continua Lacombe-, cuando una mujer está ya cercana a los 40 años, “que sí se le va a pasar el arroz”, y luego, cuando tiene niños, que se tienen que hacer las cosas de una forma o de otra… Todo esto lo enmarco en un debate social que existe, por lo menos en Francia, sobre si dos hombres pueden ser padres o dos mujeres pueden ser madres… o si una mujer puede ser madre soltera”.

“Y lo enmarco también –confiesa-, dentro de mi deseo y mi reflexión interior sobre tener hijos o no. Hay mucha gente que se vale de la naturaleza para asegurar que esas paternidades o maternidades que he comentado no son naturales. Pero la verdad es que en la naturaleza hay mil tipos de maternidades. De hecho, la mayoría de las madres en la naturaleza son madres solteras, como por ejemplo los conejos. E incluso hay hembras que no quieren ser madres, como podría ser el gorrión que se ve en el libro. Y de ahí nos damos cuenta de que hay muchísimo dogma sobre qué es y que no es la maternidad”.

El escritor Sébastien Perez está de acuerdo en que lo fundamental de estos cuentos es la diversidad: “Hay muchas maneras de criar a los bebes y Lo fundamental en el mundo animal es la supervivencia y proteger a las crías de los depredadores. Cuidarles, curarles, enseñarles a integrarse en su entorno. La idea de este libro es aprender de todos estos tipos de maternidad y compararlos, porque, al final, todos esos ejemplos animales reflejan los distintos tipos de maternidad humana, los distintos tipos de madres que puede haber. Por ejemplo, la osa es muy protectora, pero luego pero luego hay muchos otros tipos de maternidad más estricta, más amorosa, más distante”.