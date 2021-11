Ken Follett (Cardiff, Gales, 1949) nos recibe en un búnker al noreste de Londres, un complejo subterráneo excavado tras la Segunda Guerra Mundial que debía ocultar al gobierno británico en caso de guerra nuclear. El escondrijo, hoy con aspecto de trastero abandonado y polvoriento, se pensó para que pudiera dar cobijo a 600 personas durante 3 meses.

'Nunca', el nuevo libro de este escritor de éxito mundial, trata de una crisis global que amenaza con llevarnos al borde del estallido de la Tercera Guerra Mundial.

Pregunta: Señor Follett, enhorabuena por el libro. La trama es muy realista. Pero lleva a un lugar que a mí, o a los demás lectores, puede no gustarles. ¿Qué reacción espera obtener de ellos?

Respuesta: En el libro se trata de una situación peligrosa, así que hay suspense. Y para que el suspense funcione, la historia tiene que parecer real. Así que es muy importante que sea lo suficientemente real como para que asuste.

P: Cuenta que escribirla no le llevó mucho tiempo. Imagino que tardó mucho más en documentarse.

R: En realidad las dos cosas sucedieron muy rápido, porque hice la mayor parte del trabajo durante el confinamiento y no se podía ir al teatro, ni al cine, ni se podía salir a cenar… Así que no podía más que quedarme en casa y trabajar. Escribí 'Nunca' en la mitad de tiempo que me lleva escribir cualquier otro libro.

Ken Follett nos recibe en un búnker al noreste de Londres TVE

P: En 'Nunca' usted retrata a los líderes mundiales como personas muy sensatas. Teniendo en cuenta la trama del libro, ¿cómo cree que reaccionarían los líderes que tenemos en la actualidad?

R: Es posible que la Tercera Guerra Mundial estalle porque el presidente de los Estados Unidos sea un loco. Eso lo sabemos ahora. Pero eso no es una novela. ¿Cuál sería la historia? "Un loco llega a presidente, comienza la guerra nuclear. Punto." No es atractiva.

En 'Nunca' no hay gente loca liderando ningún país. Todos los líderes mundiales son sensatos. Y aun así, aunque todos quieren evitar la guerra, la crisis se intensifica hasta llegar al borde de la Tercera Guerra Mundial. Pero recuerde, no sabemos si la Tercera Guerra Mundial estalla hasta la última página.

P: Muchos de los personajes son mujeres que además ocupan puestos clave: desde la presidenta de los Estados Unidos hasta la migrante que trata de llegar a Francia.

R: Mucha gente hace esta pregunta. Pero nunca me pregunta sobre los hombres que aparecen en el libro. Es como si a pesar de todos los cambios de los últimos 50 años una mujer fuerte aún sorprendiera. Pero el mundo está lleno de mujeres fuertes. Hay mujeres al frente de grandes empresas, hay primeras ministras...

Por tanto, la pregunta "por qué hay mujeres fuertes en mi libro" es algo extraña. Pero desde el punto de vista literario, el relato es mucho más interesante si muchos de los personajes son mujeres. Y políticamente también es obvio que es reflejo del mundo en el que vivimos.

P: Al llegar al final del libro, uno tiene la sensación de que el relato podría continuar. ¿Está pensando en escribir una segunda parte?

R: No. Nunca he tenido interés en escribir ninguna secuela. Sólo cuando muchas personas me insistieron, y me dijeron que les había encantado 'Los pilares de la tierra', y me preguntaron que cuándo iba a escribir otro libro como ése... Sólo entonces cambié de opinión y pensé en escribir una secuela. Pero quién sabe. Ya conoces el dicho: "nunca digas nunca".

Ken Follett: "Ahora el mundo es mucho más peligroso que durante toda mi vida" TVE

P: En este libro he visto una película. Para mí está claro.

R: Me alegro mucho de que diga eso. Me encantaría que se rodase una película. Espero noticias de Hollywood todos los días.

P: Tiene dinero, fama... ¿Echa de menos, por ejemplo, el prestigio de un Nobel de Literatura?

R: No en absoluto. Muchos de esos premios son para otra clase de libros. Y no creo que mis libros sean jamás de esa clase. Yo me siento muy feliz con el reconocimiento que ya tengo. Me siento sobradamente recompensado por lo que hago, y no tengo ninguna queja con respecto a los premios.

P: Acabo de llegar de Glasgow, de la cumbre del clima, en la que se hablaba de salvar el planeta. Pero yo creo que en realidad se trata más bien de salvarnos a nosotros mismos, a la especie humana. Porque el planeta siempre va a estar aquí. Pero su libro me ha hecho pensar acerca de nuestro destino. ¿Estamos los humanos destinados a la aniquilación?

R: Desde luego es una posibilidad, y puede ocurrir de varias maneras. Una es la Tercera Guerra Mundial, podría ser el final de la raza humana. La otra es si fracasamos en la lucha contra el cambio climático, y desde luego no lo estamos haciendo muy bien. Pero también podría haber otra pandemia. Por eso siento que ahora el mundo es mucho más peligroso que durante toda mi vida. E imagino que por eso pensé que este era el momento adecuado para una novela que habla del mundo como un lugar peligroso.