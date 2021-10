A lo largo de las 71 horas que han estado en el espacio, tras despegar el miércoles desde el Centro Espacial Kennedy impulsado por un cohete reutilizable Falcon 9, también de SpaceX, los miembros de la tripulación conversaron con el actor estadounidense Tom Cruise, aunque no han trascendido detalles de la charla.

"Maverick, puedes ser nuestro compañero en cualquier momento", señalaron los miembros de la tripulación en un mensaje en Twitter, en alusión al personaje que Cruise, de 59 años, interpretó en el clásico Top Gun (1986).

El año pasado, la NASA reveló que trabajaban con el actor para la producción de una película rodada en la EEI, aunque desde entonces no se han dado más detalles.

Este sábado, el equipo de Inspiration4 reveló que antes de irse a dormir por última vez en el espacio orbital la tripulación también conversó con el cantante de la banda U2, Bono, y de hecho en la cuenta de Twitter de la misión fueron publicadas las primeras estrofas de la canción "Beautiful Day", del grupo irlandés.

