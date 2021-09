España encara el regreso de las vacaciones y la segunda vuelta al cole en plena pandemia por debajo de la incidencia de 250 casos que marca el umbral de riesgo extremo -en el que ha permanecido desde el 7 de julio hasta este mismo lunes 30 de agosto- y con dos variables distintas a las de septiembre del año pasado: una positiva, la alta cobertura de vacunación con el 70 % de la población con doble pauta; y otra negativa, la incertidumbre por la variante delta -mucho más contagiosa-, que puede todavía provocar repuntes de contagios y que obligará a estar vigilantes para ajustar las medidas de prevención y las restricciones en caso necesario, según los expertos consultados por RTVE.es.

Inmersa todavía en la quinta ola, cuyo pico se alcanzó en a finales de julio con una tasa de más de 700 contagios por 100.000 habitantes en 14 días, el país se mantiene en riesgo alto (234) aunque con un claro retroceso de los contagios -a medida que ha ido avanzando la inmunización de los más jóvenes- y una caída también de las hospitalizaciones y los fallecidos a pesar de haber notificado este mismo martes la cifra más alta de muertos en términos absolutos desde mayo (194). A pesar de este récord la situación no es equiparable a la de entonces porque el pico de incidencia de la cuarta ola fue casi tres veces inferior. Es decir, la letalidad de la quinta es menor porque fallece menos proporción de contagiados gracias a las vacunas.

Actualmente hay unas 6.800 personas ingresadas en los hospitales, de las cuales unas 1.600 están en la UCI con una ocupación que ronda el 17 % de las camas de cuidados intensivos. Son cifras lejanas a los casi 30.000 pacientes COVID que llegaron a estar ingresados a la vez tras la tercera ola de Navidad, cerca de 5.000 de ellos en las UCI a principios de febrero.

"El problema más allá de la vuelta al trabajo es la vuelta a entornos en los que no estás. Cuando uno se va de vacaciones suele haber un aumento de transmisión porque cambia el grupo con el que tienes relación a un entorno completamente nuevo en el que cada uno viene de un sitio diferente y eso vuelve a pasar un poco cuando vuelves después de vacaciones", explica la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez.

En este sentido, esta epidemióloga cree que "es posible que pueda haber un riesgo de que aumente un poco la transmisión" en las próximas semanas de la mano de la variante delta, pero subraya que no le gusta hacer predicciones con "un virus que nos ha sorprendido a todos". Lo que es "muy importante es que empezamos a tener unas coberturas de vacunación muy grandes y eso no solo protege de la transmisión en sí misma, sino que provoca que sea más fácil parar la transmisión", añade Martínez.

La incertidumbre de la variante delta en las escuelas

El pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la Reapertura de la Escolarización, señala que la existencia de una "variante mucho más infecciosa [la delta] añade una cierta incertidumbre a la ecuación de la transmisión en las escuelas, pero que también es verdad que para contrarrestarla tendremos a un segmento muy importante de los estudiantes vacunados, además de los profesores", a diferencia del curso pasado.

Bassat pronostica que "es muy probable que en los primeros días se detecten casos y haya cierta alarma" pero que igual que ocurrió el año pasado espera que estos contagios se puedan aislar y no den lugar a contagios secundarios. En cualquier caso señala que, si hubiera más transmisión de lo esperable, habría que replantearse las medidas actuales.

La AEP en su documento de mayo con recomendaciones para el nuevo curso -cuando aún no se había producido la quinta ola- planteó la posibilidad de reducir la distancia entre alumnos de 1,5 metros a 1,2, que finalmente han adoptado el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Pero lo que parecía "razonable" hace cuatro meses ya no lo es tanto con la variante delta y, en ese sentido, Bassat sostiene que "no se debería haber cambiado absolutamente nada" de las medidas del curso pasado de momento hasta ver qué ocurre con la delta.