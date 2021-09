Gelatina que consigue cortar el fuego

El yeclano Juan José Soriano es transportista autónomo y ha intervenido durante más de 20 años, como voluntario de Cruz Roja, en la extinción de incendios. Viendo la tragedia que puede significar la quema de un entorno natural, decidió que debía investigar para poder ayudar en la batalla contra el fuego. En su invento ha empleado más de cinco años. Por el camino, varios miles de euros de inversión e infinitas horas de estudios y ensayos. Pero sus investigaciones han dado su fruto: una gelatina ignífuga, que se lanza con pistola y que convierte a toda aquella superficie que queda impregnada en una barrera contra el fuego.

Construir una barrera para que el fuego se frene

La fórmula de la mezcla es secreta. Cuando el polvo se diluye con el agua en el momento de su lanzamiento, forma una película protectora que impide la ignición sobre la superficie en la que se adhiere. "Con esta gelatina podemos construir esas barreras para que el fuego ahí se frene". Juan José está convencido de que con la barrera que propicia su producto, se podrían realizar enormes cortafuegos y de este modo, se evitaría la expansión de incedios como los de estos días en varias partes de España y del Mediterráneo.

Pero no sólo sirve para la extinción de los incendios. También ofrece protección, ya que esa capa hace que no prendan otros combustibles. E incluso prevención del fuego, ya que si se acerca el fuego a una casa, al impregnar el exterior de una vivienda con la gelatina, el fuego no entraría en la vivienda. Además, Soriano cree que un equipo autónomo, que pudiesen utilizar los vecinos, podrían apagar muchos conatos de grandes incendios. "Para la España Vaciada, que no tiene medios próximos, sería fabuloso".