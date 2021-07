El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso del PP contra el decreto-ley por el que se concretó con carácter urgente el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidenta, Rosa María Mateo.

El voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha propiciado su aprobación, dado que se había producido un empate a cinco entre los magistrados del alto tribunal. El Constitucional considera que se vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.

Los recurrentes consideraban que se pudo vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución por falta de presupuesto habilitante, así como por lesionar la autonomía de las Cortes Generales recogida en el artículo 72 de la Constitución en relación con los artículos 23.2, 9.3 y 1.1 de la Carta Magna. No obstante, cinco magistrados han presentado sus votos particulares porque no comparten que se haya vulnerado ningún derecho. La decisión del Constitucional no tiene efectos prácticos dado que ya hay un nuevo consejo de RTVE.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en su cuenta de Twitter que se trata de un "nuevo varapalo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por sus atropellos a las instituciones de todos atacando su imparcialidad". "El recurso del PP ha demostrado que utilizó RTVE en su beneficio nombrando Presidenta a Rosa María Mateo por Decreto para controlar el ente", ha señalado.

Cinco magistrados, en contra de anular el nombramiento En la votación del Constitucional, cinco magistrados se han mostrado contrarios a la anulación del decreto ley, al entender que el Ejecutivo no vulneró ningún derecho fundamental a la participación ciudadana. Se trata de Cándido Conde Pumpido, Encarnación Roca, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Andrés Ollero, que formularon votos particulares. Los magistrados consideran que el Gobierno no vulneró ningún derecho fundamental ni desbordó límite alguno cuando empleó un decreto ley para aprobar este nombramiento. Todos ellos discrepan así de la sentencia del Pleno que considera que el decreto ley del Gobierno afecta al artículo 20.3 y, por tanto, incurre en la prohibición de afectar "a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I" que contempla el art. 86.1, que regula la figura del decreto ley.