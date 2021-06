De recibir la extremaunción a entrenar para los juegos en menos de un año. Lo de Juan Matute suena a milagro, y es que un derrame cerebral lo dejó en coma durante 25 días. Despertó y sin secuelas. Hoy entrena para representar a España en Doma Clásica, y lo hace de la mano del mejor entrenador, su padre, toda una eminencia en este deporte, ya que ha sido olímpico durante tres juegos (Seúl, Barcelona y Atlanta).

Tanto para el padre como para el hijo, los Juegos de Tokio 2021 serían los más especiales. Primero por su edad, que tiene 23 años y está muy por debajo de la media, así que le toca competir con gente que tiene muchos más años de experiencia. Otro de los hándicaps son las circunstancias del joven, que el 5 de mayo de 2020 sufrió un derrame cerebral mientras entrenaba. Su padre nos asegura que cuando se despertó y fue consciente el solo hablaba de los juegos y que, al cuarto de mes de recuperación, “ya estaba subido a un caballo”.

Lo que recuerda del incidente

Del momento del incidente Juan solo recuerda un “dolor de cabeza intenso”. Y, mientras estaba haciendo unos ejercicios con un caballo empezó a notarse raro: “De repente me pongo al paso, le doy un descanso a mi caballo y me empiezo a marear, le dije a mi padre que me estaba mareando, que me estaba pasando algo y me dijo que no me preocupara, que me bajara del caballo, me sentara y que en cuanto me encontrara mejor me volviera a subir”, sin embargo, en cuanto Juan se bajó del caballo se desplomó: “Recuerdo que me senté en el suelo y caí inconsciente”, explica.