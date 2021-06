La valenciana Viví Escrivá, Premio Nacional de Ilustración 2021

La valenciana Victoria (Viví) Escrivá Palacios ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Ilustración por su "dilatada trayectoria de gran calidad gráfica, que comenzó en los años 70" y por dedicar "su energía y experiencia" a luchar por los derechos de los profesionales de la ilustración.

Según el jurado, Viví Escrivá (Valencia, 1939) también recibe este galardón (dotado con 20.000 euros), "por marcar el rumbo del álbum ilustrado en España en un momento en el que empezaba a despertar el sector editorial y muy especialmente el del libro infantil“.

"Ha influido en generaciones de lectores, siendo un referente indiscutible y haciendo una gran labor por el fomento de la lectura", ha añadido el jurado.

"Desde los años de mi infancia he intentado recrear todo aquello que me emociona con el deseo de hacerlo más hermoso, esa hermosura que emana de lo profundo, y he de confesar que hasta ahora no he vencido en el intento", ha declarado la galardonada.

Su libro Cuando Lía dibujó el mundo fue seleccionado en el año 2000 por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez como una de las cien obras de Literatura Infantil española del siglo XX.

Mujer inquieta, se ha adentrado también en el mundo de la escultura y la pintura, y en esta casa TVE ilustró en los 70 numerosos cuentos para el programa infantil Un globo, dos globos, tres globos.

Su trayectoria ha sido merecedora de numerosos galardones, como el Premio Lazarillo de Ilustración (1980), la Lista de Honor del IBBY (1982), la Lista de Honor del Premio Andersen (1982) y el Premio Austral Infantil (1991).