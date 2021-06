La Guardia Civil concluye que los CDR detenidos en 2019 constituían una "organización criminal con finalidad terrorista", por lo que tenían preparadas muestras de termita, elaboradas en dos laboratorios caseros, así como precursores y manuales sobre cómo utilizarla.

Así lo sostiene el Instituto Armado en un informe, al que ha tenido acceso RTVE, remitido ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga a 13 miembros de los CDR -agrupados bajo el autodenominado Equipo Táctico de Resistencia (ERT)- que presuntamente preparaban sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales.

La Guardia Civil ha aportado ahora al juez un nuevo informe de conclusiones, tras analizar el material y la documentación incautada a los investigados, ninguno de los cuales permanece actualmente en prisión preventiva.

"Especial interés" por el uso de termita como deflagrante

Según consta en el sumario, dos de los investigados -Alexis C. y Jordi R.- vieron en septiembre de 2019 un vídeo sobre las posibles teorías alternativas en los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001, algunas de las cuales apuntan al uso de termita como deflagrante.

Los investigadores apuntan que ambos CDR, que fueron objeto de seguimientos, "muestran especial interés en lo relativo a la posibilidad de que dicha sustancia pudiera haber sido empleada en la demolición de las Torres Gemelas y de la aplicación que esta tendría para su empleo contra infraestructuras".

Al terminar el visionado del vídeo, "se escucha a ambos investigados realizando exclamaciones de júbilo, probablemente al vislumbrar los catastróficos efectos que la 'termita' puede llegar a tener", añaden los investigadores.

Los atestados apuntan a que el domicilio de Alexis C. era empleado como "depósito", "almacén" y "laboratorio" para la "elaboración y fabricación" de sustancias explosivas, incendiarias y deflagrantes y que los investigados conocían su "peligrosidad". Así se desprendería de una conversación telefónica de agosto de 2019 en la que Alexis C. alerta: "Es mejor quedar después de cenar, que no haya niños a la vista, que hace escándalo".