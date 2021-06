Nos habéis enviado a nuestro servicio de Whatsapp un mensaje que llama a denunciar en redes sociales la existencia de un cartel en el Palau de la Generalitat de Cataluña que incluye la leyenda “República Catalana”. La imagen es antigua y muestra un adhesivo sobre el cartel oficial.

La imagen muestra una placa con el mensaje “Palau de la Generalitat. Siglo XV-XVII. República Catalana”, preguntándose “¿Quien (sic) permite esto?” y animando a todos “a denunciarlo por todas las redes sociales”. La placa se encuentra en la esquina del Palau de la Generalitat que conecta la calle Sant Sever con la calle del Bisbe, justo enfrente de la Plaza Garriga i Bachs pero no pone “República Catalana”. Estas palabras se añadieron dentro de un acto de protesta que promovieron en 2018 desde el independentismo los Comités de Defensa de la República (CDR).

¿Cómo lo hemos verificado? Tras observar detenidamente la imagen ampliada y sospechar de sus reflejos, difuminados en la parte inferior que contiene la leyenda, estos son los pasos que hemos dado.

Fuentes sobre el terreno

Hemos contactado con el servicio de Prensa de la Generalitat, que no ha respondido a nuestras preguntas. También hemos hablado con comerciantes de la zona, sin que aportaran información relevante. Finalmente, hemos logrado contactar con un cartero que nos ha enviado una fotografía de hoy mismo, que puedes ver a continuación. No aparece la controvertida leyenda. Además de este trabajador del servicio postal, otro viandante con el que hemos logrado contactar nos confirma que el cartel no incluía esos términos hoy.