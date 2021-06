Las múltiples horas sentados pueden pasar factura a los estudiantes de la EvAU

Después de dos cursos complicados, en los que han tenido que esforzarse y adaptarse a las circunstancias de la pandemia, los días 7, 8 y 9 de junio, 14.000 estudiantes (30.000 en toda España) castellanomanchegos se presentan a la EvAU.

Alba Riera, estudiante que se presenta este año, está nerviosa pero con ganas de acabar. Asegura que las múltiples horas de estudio ya le pesan. ‘’Yo creo que todos los estudiantes tendemos a encorvarnos. La espalda me duele mucho y la cabeza de estar leyendo y estar concentrada’’. Su situación no es la única, según el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla la Mancha es muy frecuente en la mayoría de los estudiantes, y se debe a los errores posturales.



‘’Muchos pacientes vienen con dolor cervical, cefaleas, con un dolor de espalda que les incomoda incluso al estar sentados’’ asegura el fisioterapeuta de COFICAM Javier Manzano García. Esto se debe, añade, a los errores posturales a la hora de sentarse como ‘’echarse encima de los libros’’ o ‘’ cruzar las piernas o ponerlas encima de la silla’’.



¿Cómo evitar las molestias y dolores a la hora de estudiar?



Para evitar estos dolores lo principal, dice, es sentarse de forma correcta con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y con ambos pies sobre el suelo, con ‘’las rodillas en consonancia con la cadera’’.Manzano recuerda que no hay que tomarse este tema a la ligera: ‘’Yo siempre les digo a mis pacientes que, si no se corrigen estos hábitos y errores posturales, pueden derivar en problemas graves de espalda’’. Consejos, que no sólo les sirven de cara a Selectividad, sino también para su próxima etapa, la universitaria.