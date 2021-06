La comisión en el Congreso sobre el 'caso Kitchen' ha quedado aplazada este miércoles, poco antes de que llegara el turno de la comparecencia de la exsecretaria del PP y exministra María Dolores de Cospedal, tras conocerse la imputación de esta y de su marido en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre el presunto operativo parapolicial para espiar a Luis Bárcenas. Sin saber de su aplazamiento, Cospedal ha llegado a la hora a la que estaba citada inicialmente y se ha quejado ante los periodistas: "Nadie me ha avisado de su aplazamiento".

La comisión había empezado a primera hora de la mañana con la declaración, precisamente, del marido de la exministra, el empresario Juan Ignacio López del Hierro, quien se ha desvinculado del PP y ha rechazado contestar a las preguntas de los diputados. Mientras tenía lugar su comparecencia, la Audiencia Nacional informaba de la imputación de ambos en el caso 'Kitchen'. López del Hierro ha asegurado que se ha enterado en ese mismo momento, aunque ha reconocido que la imputación no le ha llegado "por sorpresa" por las informaciones que habían ido saliendo en los medios de comunicación.

Terminado su turno de intervención, y antes de que llegara el turno a Cospedal, los portavoces de la comisión han decidido aplazarla porque ha cambiado su situación procesal y han previsto que no contestaría, por lo que han considerado que era mejor esperar. Todos han votado a favor del aplazamiento salvo Vox, que no estaba presente cuando se ha producido la votación, y el PP, que ha sido el único que ha votado en contra. Ahora, la nueva fecha para la declaración la tiene que decidir la Mesa del Congreso.

Fuentes parlamentarias de la comisión explican a TVE que en torno a las 14.30h, una vez ha terminado la comisión, los servicios jurídicos de la cámara han llamado al teléfono que dejó Cospedal para contacto. Tras no recibir respuesta, justifican, han llamado a la secretaria y ésta se ha comprometido a avisarla de forma inmediata.

Muestra su indignación: "Me parece tremendo esto"

Pero Cospedal ha llegado al Congreso a las 15.30, como era su "obligación", y, ante los medios de comunicación, se ha quejado: "Nadie me había avisado de su aplazamiento". También ha recriminado a una periodista que ella no es quien tiene que informarle de ese hecho. "Usted no es la que me lo tiene que decir... me tendrán que decir por qué han lo han suspendido", le ha dicho.

"Me parece tremendo esto", ha dicho Cospedal, visiblemente indignada, y se ha preguntado: "¿Por qué me van a desconvocar? Qué tontería".

La ex secretaria general del PP se ha quedado después esperando en una de las salas del Congreso hasta que ha ido hablar con ella un secretario general adjunto de la Cámara. Ya ha anunciado que va a presentar un escrito de queja por no haber sido informada del aplazamiento.

Cospedal ha abandonado finalmente el Congreso acompañada de la diputada del PP Ana Vázquez, a quien ha dicho: "Esto es lo que quieren ellos, que la comisión se prorrogue cinco meses más para que no se hable de los indultos”.