Pasear, facer exercicio, e recuperar o contacto interpersoal. Son Actividades que volven ser cotiás nos centros de día, nos que todos os usuarios teñen a pauta completa da vacina contra a covid e xa poden ter contacto físico coas coidadoras.

“Gústalles tocarte, darche bicos. Antes non se podía“

Di a xerente do centro de día do barrio da Ponte, de Ourense, que "gústalles tocarte, darche bicos. Antes non se podía".