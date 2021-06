El asesino del juez Falcone, el mafioso Giovanni Brusca, en libertad tras pasar 25 años en la cárcel

El mafioso Giovanni Brusca, de 64 años, ha sido puesto en libertad después de 25 años en prisión por el asesinato del juez antimafia, Giovanni Falcone.

Brusca, que pertenecía al clan de los corleoneses de Toto Rinna, fue el encargado de apretar el botón remoto para volar el puente por el que circulaba el juez Falcone, magistrado que dirigió el maxiproceso contra la mafia en 1992 y confirmó unas sentencias históricas contra la cúpula de Cosa Nostra junto a su compañero Borsellino, asesinado 56 días después de Falcone.

El mafioso se escondió el 26 de mayo de 1993 en una caseta blanca en lo alto de una colina desde la que podía divisar la autopista que conectaba el aeropuerto de Palermo con la ciudad. No estaba previsto que Falcone viajase a Palermo, pero a última hora cambiaron los planes. Pocas personas lo sabían, pero la mafia fue una de ellas.

A las 17:56 de la tarde, al paso de su coche, 400 kilos de explosivos hicieron volar por los aires la autopista, provocando una explosión que se escuchó en toda la zona. La mafia mató ese día al juez Falcone, su mujer Francesca Morvillo, quién también era magistrada, y otros tres escoltas en un crimen que conmocionó a Italia.

Ahora, casi 30 años después, una pintada en la caseta blanca en la que se escondió Brusca y que reza "Mafia no", se observa desde la autopista.

Opiniones dispares en Italia sobre la liberación

Aunque tendrá que cumplir cuatro años de libertad condicional, Brusca ha podido salir 5 años antes de prisión gracias a su colaboración con la justicia, motivo por el que se le descuentan 45 días de cárcel por cada seis meses que haya pasado en prisión.

Pero la liberación anticipada de Brusca ha sido muy controvertida en Italia. "Liberación de Brusca, el jefe más cruel", ha titulado La Repubblica. "Humanamente, esta es una noticia que me duele, pero es la ley, una ley que mi hermano quería y debe ser obedecida", ha dicho la hermana del juez Falcone, María, citada por el diario.

"No encuentro las palabras para expresar mi amargura", ha dicho al periódico italiano Il Corriere della Sera el padre del pequeño Giuseppe, Santino Di Matteo, que todavía vive en un lugar mantenido en secreto por su seguridad. "La verdad es que todos los tutores y torturadores de mi hijo son libres. Todos en casa. Y ahora el líder que decidió y organizó todo también se va a casa", ha dicho antes de concluir, "Estas personas no son parte de la humanidad".

10.39 min Informe Semanal - El Estado ausente (1992)





La liberación de Brusca también ha sido criticada por muchos líderes políticos, tanto de derecha como de izquierda. El líder del Partido Demócrata (PD, centro-izquierda) Enrico Letta lo ha calificado como "un puñetazo en el estómago (que) te deja sin palabras, uno se pregunta cómo es posible".



"Es imposible creer que un criminal como Brusca pueda merecer un favor", ha dicho desde Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi (derecha), líder que a pesar de eso, ha estado muchas veces vinculado con la mafia.



"Una persona que cometió estos actos, que disolvió en ácido a un niño, que mató a Falcone, es en mi opinión una fiera y no puede salir de la cárcel", ha reaccionado Matteo Salvini.



El ex fiscal nacional antimafia y expresidente del Senado, Pietro Grasso, por otro lado, lo ve como "no es un escándalo". “Me asusta la indignación de muchos políticos que entienden poco sobre el código penal y la lucha contra la mafia”, ha escrito en Facebook.