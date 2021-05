El ilustrador, historietista, guionista y director de cine cubano Juan Padrón (1947-2020) nos dejó el 24 de marzo de 2020 a causa del coronavirus. Pero su legado permanecerá porque realizó el primer largometraje de animación cubano: Elpidio Valdés (1979), con el que nació uno de los personajes más famosos de la animación internacional. Sin olvidar obras maestras como Vampiros en la Habana (1985) o las series Quinoscopios y Mafalda que realizó junto al gran Quino.

Su hija Silvia Padrón ha presidido el homenaje que los Premios Quirino han dedicado a este gran maestro de animadores y también ha presentado el último cómic de su padre, Mi vida en Cuba (Reservoir Books), una autobiografía en la que narra su infancia en Cuba y sus inicios en el mundo del cine y que, desgraciadamente no pudo concluir. Aunque dibujó hasta el mismo día antes de ser ingresado en el hospital.

Silvia nos confiesa que: “A mi padre le gustaría que se le recordara riéndose, haciendo bromas … Tenía mucha magia para contar historias. Las escenificaba, las dibujaba, hacía las voces… Hubo algún crítico que le recriminó que él era un guionista que sabía dibujar. Pero mi padre no se lo tomó mal porque con lo que disfrutaba era con contar historias, de la forma que fuera”.

Reservoir Books acaba de publicar Mi vida en Cuba, la autobiografía de Padrón que, como decíamos, no pudo concluir . Pero que es un fantástico retrato de la Cuba del Siglo XX, desde que los antepasados de Padrón viajaron a la isla (desde Asturias y Canarias), las luchas contra los españoles, el imperialismo norteamericano, la dictadura de Batista, la revolución Castrista, la Guerra Fría el bloqueo económico de EE.UU. Y todo mientras vemos cómo va naciendo su pasión por el cómic y la animación.

Elpidió Valdés, un ídolo para los cubanos

Aunque en España no sea muy conocido, el personaje de Elpidio Valdés (un coronel mambí que lucha por la liberación de su patria del colonialismo español) es uno de los grandes ídolos de Cuba. “Ni yo te sabría definir lo que es Elpidio Valdés para los cubanos porque es muchas cosas –asegura Sillvia-. Es un símbolo grandísimo y muy potente para resumir lo mejor de lo cubano. Tiene una capacidad de emocionar y de hacer reír que da lo mismo las veces que veas las películas, porque siempre te emocionan. Creo que es la obra que más consenso genera en Cuba. Todo el mundo está de acuerdo en que Elpidio es uno de nuestros tesoros”.

Lo curioso es que los censores cubanos le pararon el personaje durante dos años porque les recordaba a Superman. También es interesante cómo Juan Padrón cuenta en el cómic cómo logró hacer las tres primeras películas de animación cubana sin apenas medios. “Le encantaba esa época porque aprendió lo que más le gustaba: hacer películas. Fue un momento de mucha creatividad en el que en Cuba trabajaba gente de muchos países y eso le sirvió para aprender”.

Páginas de 'Mi vida en Cuba', de Juan Padrón

“A veces los “haters” dicen que mi papá era un instrumento del régimen para adoctrinar a las masas –confiesa Silvia-. Lo curioso es que él se tropezaba constantemente con funcionarios que le decían que lo que hacía no era lo correcto. Por ejemplo, le decían que cómo iba a hacer una película de vampiros cuando se había derramando tanta sangre en Vietnam. Incluso después de triunfar Elpido, no le dejaron hacer más películas durante dos años para ver cómo reaccionaba la gente ante el personaje. Y cuando acabó Vampiros en la Habana (1985) le dijeron que había sido una decepción y que no se iba a estrenar. Menos mal que el público acudió masivamente a los cines y rompió récords de taquilla”.

“Pero su filosofía ante las dificultades era no dejar de crear nunca, aunque te sigan diciendo que no” –añade Silvia-.