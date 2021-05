A última vez que o Lugo tivo público no Anxo Carro foi o 6 de marzo de 2020, xusto antes da pandemia.

Este sábado, ás seis e media da tarde, contra o Mirandés, dous mil cen afeccionados poderán ver o equipo albivermello, que precisa máis ca nunca do apoio da bancada, pois está en postos de descenso, penúltimo na clasificación.

“Os afeccionados temos que estar nos campos, máxime nestes momentos”, din os que hoxe esperaban para mercar entradas.

“Aínda que sexan dúas mil persoas, é un apoio para o equipo. A ver se se mantén”. “Que sintan o ánimo da súa xente. A ver se podemos facer algo”.

O plantel, por boca do xogador Hugo Rama, agradece o apoio.“Parece que o destino, no momento máis complicado da temporada, a nosa xente estea con nós. Necesitámolos”

Os abonados xa poden retirar as entradas. O club tentará situalos no asento que lles corresponde.

Ademáis da entrada e do DNI, terán que levar unha máscara FFP2.