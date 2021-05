El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente del avión de Spanair de 2008, que costó la vida a 154 personas, con 219 votos a favor, seis abstenciones y los votos en contra del PSOE, y lo remitirá a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades judiciales que dilucidar.

Con votos positivos del PP, Vox y Unidas Podemos, el Pleno ha rechazado el voto particular presentado por el PSOE, que considera que el dictamen establece responsabilidades que competen a la Justicia y no a una comisión de este tipo, y que esta atribución podría suponer una "grave vulneración de la ley".

El diputado socialista César Joaquín Ramos Esteban ha defendido que el grupo no "puede" votar a favor del dictamen "porque no tiene garantías jurídicas" y porque no pueden aprobar "un dictamen que siga todavía abierto y las víctimas sigan teniendo en su cabeza que no se cerró".

La presidenta de la comisión, la diputada de Unidas Podemos Meri Pita, ha manifestado, durante su intervención en el Pleno, que la "conclusión clara es que el sistema falló, no solo el aciago día del accidente, sino de forma previa y posterior al mismo", por lo que "los encargados de establecer, de evaluar, comprobar y corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición", deben "asumir las responsabilidades que les corresponden" tanto políticas como públicas.

Por otro lado, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha transmitido "todo mi cariño y apoyo" a las familias de las víctimas a través de su cuenta de Twitter. "Esperamos que el dictamen aprobado hoy sirva para mejorar la seguridad aérea, y la atención a los heridos y seres queridos de los fallecidos".

Una concatenación de errores El dictamen responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a quienes en la fecha del accidente ocupaban puestos de responsabilidad, empezando por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario general de Transportes, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; y responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea. Sale adelante el dictamen de la comisión sobre el accidente de Spanair de 2008 con el único voto en contra del PSOE El documento precisa las cuestiones que debe analizar la Fiscalía General del Estado, entre ellos informes de Aviación Civil, la documentación de la Comisión de Investigación de Accidentes, datos técnicos del modelo del avión que Boeing no remitió a la Comisión, un posible delito de revelación de secretos por el jefe de gabinete de la ministra de Fomento de entonces y el trato dado por Mapfre a las víctimas del accidente. Señala que hubo una concatenación de errores que hizo que todas las medidas de seguridad fallaran y destaca que, tanto en el momento del accidente como antes y después, no funcionaron los sistemas de asistencia y seguridad.

Recomienda revisar los protocolos y crear un cuerpo de inspectores El vuelo JK5022 se estrelló el 20 de agosto de 2008 a los pocos minutos de su despegue en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Murieron 154 personas y resultaron heridas otras 18, todas ellas con secuelas, según el informe de la Comisión. Esta Comisión se creó en febrero de 2018 a instancias de los grupos parlamentarios Unidas Podemos y Esquerra Republicana para determinar las causas y posibles responsabilidades del siniestro del Vuelo JK5022 de la compañía aérea Spanair el 20 de agosto de 2008. Ha celebrado 48 comparecencias. Diez años de la tragedia de Spanair: "La mayoría de los familiares no están viviendo, sino sobreviviendo" PALOMA DE SALAS Después de trece años de ocurrido el accidente, la Comisión demoró sus trabajos por la convocatoria en 2019 de dos elecciones generales, que paralizaron las investigaciones. En el dictamen, la Comisión recomienda la creación de un cuerpo propio de inspectores de aviación que vele por la seguridad aérea de forma directa y sin dependencias externas. A la vez, considera que se deben revisar los protocolos de asistencia sanitaria de Aena -cuyo Plan de Emergencia para Barajas no funcionó durante el accidente-, de las administraciones autonómicas, de las compañías aéreas y de Protección Civil.